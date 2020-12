Google peut désactiver votre compte et vous ne le savez même pas: ce sont les raisons pour lesquelles ils peuvent désactiver votre compte Google.

Écrit par Christian Collado sur Google

Bien qu’il ne soit pas courant que cela se produise, Google pourrait désactiver complètement votre compte et tout le contenu que vous y stockez. Et c’est quelque chose qui peut arriver même si vous n’avez absolument rien fait, littéralement.

Et c’est que récemment, la société a mis à jour le politiques d’utilisation des comptes Google pour refléter les nouveaux raisons pour lesquelles les comptes utilisateurs peuvent être désactivés définitivement.

Les raisons pour lesquelles Google peut désactiver votre compte

Comme l’explique l’entreprise sur sa page d’assistance, le Les comptes Google peuvent être supprimés quand on considère que ils sont inactifs.

Selon les mots de l’entreprise elle-même, une fois le compte Google est inactif depuis deux ans dans Gmail, Google Drive – dans Docs, Sheets, Presentations. Dessins, formulaires, Jamboard ou Sites– ou dans Google Photos, Google pourrait supprimer tout le contenu de ces services.

En outre, ils indiquent que, au cas où le compte reste inactif dans Google Photos, mais il est actif dans Drive et Gmail, seul le contenu de Google Photos sera supprimé.

De plus, dans le cas des abonnés Google One qui maintiennent leur quota à jour et n’ont aucun problème de quelque nature que ce soit, Google considérera que votre compte reste actif même lorsque certains services ne sont pas utilisés.

Comment l’éviter

Mais avant de paniquer, tu devrais savoir que Google vous en informera par e-mail et via des notifications sur les produits Google sur la possibilité que votre compte soit supprimé. Ces avis seront produits, au moins, trois mois avant que Google ne puisse supprimer le contenu.

En outre, empêcher la suppression du contenu est très simple. Et est-ce que selon Google, assez avec accéder périodiquement aux différents services – Gmail, Google Photos ou Drive, y compris tous les outils dérivés de Drive – pour que l’entreprise considère que le compte reste actif.

L’accès peut se faire par n’importe quel moyen: soit via le Web ou ses applications correspondantes pour iOS et Android. Connectez-vous simplement et disposez d’une connexion Internet.

De cette manière, nous empêcherons l’entreprise de considérer que notre compte est inactif, et tout le contenu stocké restera intact.