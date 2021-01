«Ass» en anglais peut signifier beaucoup de choses: cul, cul, âne, imbécile ou Advanced SubStation Alpha, un format de sous-titre comme SRT, SSA ou SBV. Les développeurs d’un modeste lecteur vidéo avec seulement un millier de téléchargements sur Google Play ont été surpris: Google les a temporairement suspendus pour avoir mentionné la prise en charge de “ASS” (le format des sous-titres) dans la description sur Google Play.

Le développeur a partagé son histoire sur Github, après la suspension de l’application pour violation de la section sur le contenu sexuel et les grossièretés. Depuis lors, l’application est déjà retournée au magasin -après avoir fait appel de la suspension- bien qu’en cours de route, elle ait montré, encore une fois, à quel point le système d’examen automatique de Google fonctionne mal.

Le robot de révision

Quiconque a passé plus de quelques minutes à faire des recherches sur Google Play aura réalisé ce filtre, il y en a peu. La facilité de publication d’une application est l’une des vertus du Google Store, mais elle a aussi un côté sombre: une multitude d’applications de mauvaise qualité. Google a promis à plusieurs reprises examiner les demandes plus en détail, mais des nouvelles comme celle d’aujourd’hui nous montrent qu’il reste encore beaucoup à faire.

L’application en question est Just (Video) Player, un simple lecteur vidéo basé sur la bibliothèque ExoPlayer, créée par Google. D’ExoPlayer, il hérite de la plupart des fonctionnalités et du support, y compris les sous-titres. De cette façon, ExoPlayer prend en charge les sous-titres au format ASS, SSA, SRT, VTT, TTML, donc la même chose se produit avec Just Video Player. Cependant, en mettant ces informations dans la description de l’application sur Google Play, Google suspendu l’application pour contenu sexuel et grossièretés.

Dans le message de Google, la phrase entière est mise en évidence, bien que le principal suspect semble être le format ASS, “ass”, en anglais ou Advanced SubStation Alpha, dans le contexte des sous-titres. Un critique humain aurait compris le contexte, mais pas si un examinateur automatique comme celui qui semble être celui que je juge, prononce une sentence et exécute cette demande.

Heureusement pour son développeur, l’appel a pris effet et l’application est déjà revenue dans le magasin, même si en cours de route elle nous montre à nouveau le manque de contrôle que Google a avec son magasin et l’amélioration de ses systèmes de détection automatisés.

Via | ArsTechnica