Google a mis à jour son outil de portabilité des données Takeout avec une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de sélectionner des albums Google Photo spécifiques à transférer vers d’autres services tiers.

Depuis son lancement en 2011, Google Takeout (également connu sous le nom de Google Takeaway dans certaines langues) permet aux utilisateurs d’exporter et de télécharger des copies locales de leurs données à partir du géant de la recherche. Cependant, grâce à son partenariat avec le projet de transfert de données, Google a permis aux utilisateurs de déplacer directement une bibliothèque d’images vers un service tiers.

Takeout permet aux utilisateurs d’exporter des copies de leurs données à partir de plus de 70 produits Google, notamment Gmail, Drive et Photos. Selon la société, son outil de portabilité des données est utilisé pour gérer en moyenne plus de deux millions d’exportations par mois et plus de 200 milliards de fichiers ont été exportés rien qu’en 2019.

Transférer des albums spécifiques

Dans le cadre de la nouvelle mise à jour de Google vers Takeout, les utilisateurs peuvent désormais utiliser le service pour transférer des albums spécifiques de Google Photos vers Flickr et Microsoft OneDrive.

Pour commencer, vous devez d’abord accéder à Google Takeout et accéder à la section Google Photos. Ici, vous devrez cliquer sur «Tous les albums photo inclus» et sélectionner «Tout désélectionner» afin de transférer des albums spécifiques. Ensuite, vous devrez choisir les albums que vous souhaitez transférer et cliquer sur « OK » en bas de la liste. Maintenant, faites défiler vers le bas de Takeout et cliquez sur «Étape suivante». Ici, vous pouvez choisir le service tiers vers lequel vous souhaitez exporter vos albums.

Dans un article de blog annonçant que Takeout peut désormais exporter des albums individuels, le co-fondateur du projet de transfert de données Greg Fair a expliqué comment cette fonctionnalité peut être utilisée pour tester de nouveaux services sans ronger vos limites de données, en disant:

«Cela peut aider les gens à tester un nouveau service ou à déplacer des données s’ils ont des connexions lentes ou limitées, comme un appareil mobile dans une zone sans accès au haut débit à haut débit. Le téléchargement et la réimportation de données peuvent être coûteux, voire impossibles, dans ces types de conditions. »

Via 9to5Google