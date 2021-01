Ils sont sans aucun doute l’une des fonctions les plus utiles qui ont été intégrées dans les navigateurs Web ces derniers temps, ces murs où l’on peut coller des articles et des liens que l’on souhaite enregistrer pour les lire plus tard et plus sereinement.

Écrit par Damián García sur Google Chrome

Il y a quelques jours à peine, Google Chrome 88 était présenté dans des versions stables avec beaucoup de nouvellesMais la concurrence dans l’industrie des navigateurs Web est féroce et c’est peut-être pourquoi la roue de l’amélioration ne devrait jamais s’arrêter.

En fait, les développeurs xda anticipent déjà certains des nouvelles à venir sur Google Chrome, bien La version Chrome 90 est déjà arrivée aux Canaries avec des options aussi intéressantes que celle-ci mur de liens et articles enregistrés pour «Lire plus tard».

Il s’agit certainement de l’une des fonctionnalités les plus demandées et les plus intéressantes qui sont arrivés dans les navigateurs Web ces derniers temps, donc Google Chrome ne pouvait pas être long sans l’implémenter, permettant aux utilisateurs d’enregistrer des liens et des articles en appuyant simplement sur un bouton dans le menu les faire localiser plus tard et pouvoir les lire calmement.

La fonction de “Lire plus tard” a été ajouté à Chrome Canary sans qu’il soit nécessaire d’activer les indicateurs, cela montre donc qu’il est déjà très avancé et que pour Google c’est important, donc très bientôt, il pourrait être activé également dans les versions stables navigateur.

Nous avons même des captures de son fonctionnement prises à partir de Canary, avec le bouton dans le menu et la «Liste de lecture» intégrée en haut à côté des signets, en gardant tous les liens enregistrés afin que nous ne perdions aucun article important.

Pour le tester, il vous suffit d’utiliser la version de développement Chrome Canary, ou vous pouvez également le faire en activant cet «indicateur de fonctionnalité» dans Google Chrome: «chrome: // flags / # read-later».

Ce qui est drôle dans tout cela, c’est que les utilisateurs demandent cette fonction sur Android et PC depuis des années, car Chrome pour iOS en profite déjà depuis 2017 sans autres avancées dans le reste des versions du navigateur Google.

De plus, c’est une option vraiment utile et facile à utiliser, que Samsung a exploré avec Scrapbook dans le Galaxy Note 3 permettant de maintenir une liste de lectures enregistrées pour profiter des moments plus calmes, ou lorsque nous avons vraiment le temps de faire un rapport intéressant sur ces «trop longs; n’a pas lu ‘.

Évidemment il existe des services tiers similaires intégré à certaines des plus grandes applications de notes, mais l’intégration de Chrome ne manque jamais d’être une bonne nouvelle pour les utilisateurs de navigateurs Google. Ici même nous laissons le lien vers Chrome Canary, bien que si vous souhaitez l’essayer dans votre navigateur Chrome actuel sur le bureau, vous pouvez également, activer simplement ce drapeau de fonctionnalité: ‘chrome: // flags / # read-later’.

