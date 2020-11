Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Il existe de nombreuses fonctionnalités au sein de la gamme de smartphones premium qui peuvent faire la différence. Non seulement l’appareil photo ou la batterie qui s’améliore avec chaque nouvelle version peut rendre un appareil performant, mais il existe également d’autres fonctionnalités qui peuvent améliorer considérablement l’expérience et donner aux utilisateurs l’impression qu’ils ont été conçus pour de grandes performances et les suivantes. niveau.

Résistance aux chutes

Non seulement le nombre de pouces de plus qu’un téléphone haut de gamme peut avoir importe, mais une grande partie des dommages qui peuvent être causés au téléphone portable par des accidents sont précisément liés à l’écran et c’est pourquoi la couverture Gorilla Glass Victus, présent dans les Galaxy Note20 et Note20 Ultra a acquis une certaine notoriété. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement? Et en quoi est-ce différent des autres?

Elías Inostroza, Master Trainer Smartphone chez Samsung Electronics Chili, souligne que ces Powerphones ils ont été pensés et conçus pour avoir la plus haute résistance de tous les smartphones à ce jour; Gorilla Glass Victus Il peut résister à des chutes allant jusqu’à 2 mètres sur des surfaces dures ou rugueuses.

L’expert ajoute que même les tests effectués par certains YouTubers montrent qu’il est vraiment prêt à résister aux coups sans s’abîmer.

Inostroza explique que cela est utile pour protéger tout type de chute que le téléphone peut avoir et même le protéger contre des choses plus simples et quotidiennes, telles que, par exemple, une rayure qui endommage l’écran.

Une meilleure image pour une expérience plus fluide

Mais il y a certainement bien au-delà de la façon dont un écran peut vraiment protéger votre smartphone. Il y a des facteurs qui peuvent modifier votre expérience visuelle, nous parlons de la fréquence de rafraîchissement, c’est-à-dire, en termes simples, de la fréquence à laquelle l’écran met à jour le nombre d’images qu’il affiche par seconde.

Et à quoi ça sert? Le changement et l’adaptation en fonction du contenu que les gens consomment sur leur téléphone (films, streaming, réseaux sociaux, applications ou autres) font que ceux-ci sont perçus d’une manière complètement différente, augmentant ainsi la fluidité. Vous remarquerez que les mouvements de visualisation sont plus fluides, plus naturels et moins «mécaniques».

Même si vous faites partie de ceux qui aiment utiliser votre Smartphone non seulement pour travailler ou étudier, mais aussi pour jouer, vous réaliserez que dans les jeux, le taux de rafraîchissement fait une différence et ce n’est pas la même chose d’avoir un 120 hz que l’actuel dans le Galaxy Note20 Ultra.

Cependant, le Smartphone Master Trainer en Samsung Electronics Le Chili commente que la chose la plus pertinente, en plus d’avoir un taux de rafraîchissement élevé, est la capacité d’être adaptable à chaque contenu. “Dans Galaxy Note20 Ultra les gens ne doivent pas faire de changements pour en profiter, car le téléphone est capable de répondre à différentes expériences, car tout n’est pas fait pour fonctionner à 120 Hz, par exemple, regarder un film sur Netflix 60 ou 90 Hz est idéal, donc ce que fait ce Powerphone, c’est qu’il abaisse sa fréquence en optimisant son utilisation. La même chose se produit si vous lisez un document, 120 Hz n’est pas nécessaire, mais si plus tard vous voulez continuer à jouer, il monte dans cette plage, offrant la meilleure expérience et la meilleure fluidité de l’image », illustre-t-il.

Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture