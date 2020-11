Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le groupe virtuel Gorillaz Elle a été très active cette dernière fois avec son nouvel album intitulé Machine à chanter, ce projet visuel-musical a la participation de différents artistes surprises pour chaque épisode (clip vidéo) de l’album. Eh bien maintenant, la collaboration a été avec l’industrie du jeu, en particulier Grand Theft Auto V alors que le groupe descend dans les rues de Los Santos dans leur dernier clip.

La chanson est nommée La vallée des païens (The Valley of the Pagans) et a la collaboration du chanteur américain Beck. La vidéo montre le groupe virtuel dans un voyage fou et extrême à travers les rues originales de Los Santos, la ville où les événements de GTA V.

La vidéo se termine avec le groupe sautant dans la voiture et disparaissant dans un vortex qui les emmène directement à Plastic Beach, le site du troisième album studio du groupe.

