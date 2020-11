L’un des titres qui promet d’être l’une des grandes promesses pour la prochaine génération de consoles et l’actuel est venu sous le nom de Gotham Knights. En plus d’être une proposition intéressante dans laquelle les joueurs ils peuvent profiter d’un gameplay incroyable, est également présenté comme la meilleure opportunité pour les joueurs de connaître en profondeur ceux que Batman a été honoré de protéger Gotham.

Bien sûr, l’un des éléments qui a le plus retenu l’attention des joueurs était précisément le fait que, bien que nous ayons la possibilité de jouer avec quatre personnages, nous ne pouvons en gérer que deux puisqu’il s’agit d’un titre coopératif pour deux. joueurs. Heureusement, l’explication n’a pas tardé à arriver puisque le directeur créatif de l’œuvre, Patrick Redding, l’a concédé un entretien avec l’IGN dans lequel il a expliqué les raisons qui les ont amenés à prendre cette décision.

Gotham Knights | WB Montréal

Apparemment, bien qu’ils auraient pu opter pour une expérience style bagarreur à quatre joueursIls pensaient que lorsque vous vous rapprochez de cette possibilité, vous finissez par créer des environnements qui ne fonctionnent que pour ce cas. Par conséquent, se concentrer davantage sur l’idée d’une équipe immédiate de deux leur a permis de créer un univers qui fonctionne parfaitement en jouant seul comme en compagnie.

De cette façon, Gotham Knights est présenté comme un titre complet pour un maximum de deux joueurs, comme on peut s’y attendre, Gotham. L’œuvre sera disponible à la fois sur PC, comme sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X / S. Choisissez votre personnage et n’hésitez pas à porter des coups à travers Gotham city à la recherche de sauver les citoyens de la ville où, jusqu’à présent, Batman avait été le grand héros.