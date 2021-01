Une GeForce RTX 3060 Ultra personnalisée par ASUS est apparue sur Internet et serait une nouvelle carte graphique dédiée NVIDIA pour affronter le Radeon RX 6700 d’AMD.

NVIDIA continue de produire des variantes graphiques “ Ampère ” de nouvelle génération et le point culminant de 2020 sera le lancement du RTX 30 Mobile pour ordinateurs portables. Le contrôle du marché du géant vert est connu et il ne néglige pas ceux destinés aux ordinateurs de bureau déjà commercialisés.

Compte tenu de l’offre que NVIDIA a déjà sur le marché, il convient de se demander les raisons de cette nouvelle variante. Si l’on suppose que l’AMD Radeon RX 6700 aura 12 Go de mémoire dédiée, on peut comprendre cette GeForce RTX 3060 Ultra. NVIDIA réplique toutes les versions d’AMD point par point.

Les 12 Go de mémoire dédiée est la grande nouveauté de cette version. Et c’est une quantité supérieure à celles équipées du RTX 3060 Ti, du RTX 3070 et même de la puissante GeForce RTX 3080. Ce qui ne veut pas dire qu’elle a plus de performances puisque la vitesse de la mémoire et son interface sont plus pertinentes que sa capacité. . Nous ne savons vraiment pas si le bus sera 192 ou 256 bits.

La GeForce RTX 3060 Ultra personnalisée par ASUS est de la série ‘TUF’ (ASUS TUF-RTX3060U-O12G-Gaming) bien que des modèles plus puissants devraient également arriver de la série ‘ROG Strix’. La carte elle-même présente un design de 2,7 emplacements et un grand couvercle en aluminium avec trois ventilateurs. Le dissipateur thermique sous la carte est un assemblage d’ailettes en aluminium massif traversé par plusieurs caloducs en cuivre.

Nous ne le voyons pas dans l’image, mais compte tenu des conceptions ASUS, il aura un connecteur PCI à 8 broches pour l’alimentation. Les sorties d’affichage incluent une seule sortie HDMI et trois sorties DisplayPort. Le prix de détail suggéré est 449 $.

On ne sait pas si la GeForce RTX 3060 Ultra sera une variante supplémentaire ou remplacera complètement la RTX 3060 standard. Cela dépendra de l’intérêt de NVIDIA et de l’apparence du reste de son catalogue graphique Ampere. Les RTX 3070 SUPER et RTX 3080 SUPER devraient également renforcer l’offre par rapport à ce qui vient d’AMD.

Nous découvrirons le 12 janvier où l’entreprise envisage de tenir une conférence dans le cadre du CES 2021.