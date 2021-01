Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les actions de Activision Blizzard Ils étaient terribles en 2018 à cause de la mauvaise réception que leur Call of Duty Black Ops 4, ainsi que la tentative qu’ils faisaient à l’époque pour sauver Destiny 2 et le mauvais accueil que le public a eu pour annoncer Immortal Devil pour mobile.

Cependant COD Modern Warfare qui est arrivé fin 2019 et sa Battle Royale Warzone, arrivés en mars de l’année dernière, ils ont réussi à renverser ce jeu difficile et ces jours-ci, les actions de la société atteignent 95,12 dollars par unité, atteignant leur prix le plus élevé de son histoire.

Clairement maintenant le succès que le nouveau COD Black Ops Guerre froide a également contribué à réaffirmer la confiance des investisseurs dans Activision Blizzard. Peut-être que le succès est aussi dû au fait qu’en ce moment, ils lancent et testent des jeux absolument sur tous les fronts, gratuits, payants et mobiles, laissant derrière eux ce passé de seulement triple A.

Il reste maintenant à voir quelles annonces le BlizzCon en ligne en février prochain, les actions de la société pourraient peut-être continuer à augmenter.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord