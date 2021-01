Dans la vidéo, vous pouvez voir à quoi ressemblaient les chaînes de montage NES, les entrepôts de distribution et même la salle où les jeux ont été testés.

Au début des années 1990, Nintendo il s’agit d’un phénomène mondial qui connaît un énorme succès grâce à son produit phare, la console NES. Bien que trente ans se soient écoulés depuis ces années de gloire, une nouvelle vidéo qui a émergé ces derniers jours et qui a été filmée pendant ces années nous permet de voir comment l’entreprise fonctionnait, ou du moins dans ses bureaux sur le continent américain.

La vidéo en question date du mois de Juin 1990, à ce moment-là, la NES était sur le point de passer cinq ans sur le marché et le grand N préparait tout pour le prochain lancement de la SNES. Dans la durée de 20 minutes de la séquence, on nous montre certaines des zones dans lesquelles le bureau de Nintendo était situé Redmond, État de Washington, ville dans laquelle l’entreprise se maintient encore aujourd’hui. Depuis la zone de montage où plusieurs personnes assemblaient manuellement chacune des consoles qui seraient vendues, les entrepôts où étaient préparés les colis avec du matériel et des jeux qui seraient distribués dans les magasins, les bureaux où travaillaient plusieurs designers et membres de l’équipe administrative , et même la salle où les testeurs qui ont testé chacun des jeux sur console ont travaillé, ne sont que quelques-uns de ces espaces que nous pouvons parcourir dans ce voyage dans le temps.

C’est sans aucun doute une pièce historique qui nous permet d’apprécier le fonctionnement de l’une des entreprises les plus emblématiques de l’industrie il y a plus de trois décennies. Et évidemment, il est intéressant de voir quelques détails de cette époque, comme le fait que l’équipe de test a continué à travailler avec le premier opus de Final Fantasy, un jeu qui était déjà sorti au Japon en 1987 mais ce n’est qu’en 1990 qu’il a été localisé. pour le continent américain; En d’autres termes, c’était un jeu qui venait de sortir aux États-Unis.

Eh bien, qu’avez-vous pensé? Avez-vous déjà imaginé visiter les bureaux de Nintendo, mais il y a trois décennies?

L’héritage de la NES.

Si la NES fait déjà partie de l’histoire des jeux vidéo, la console est toujours présente dans le cœur de nombreux joueurs. Ce n’est pas pour rien, Nintendo a célébré l’héritage de son système emblématique en en sortant une mini version il y a quelques années et même une version LEGO à construire. Sans compter qu’ils continuent de relancer plusieurs de leurs titres de diverses manières, comme par le biais du catalogue de jeux classiques du service en ligne Switch.

