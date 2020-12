Le jeu de conduite Gran Turismo 7 sera exclusif à PS5

Sony a surpris beaucoup de gens avec son approche multiplateforme multi-versions en ce qui concerne les jeux auto-édités. Sackboy: A Big Adventure et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sont également sortis sur PS4, et Horizon Forbidden West le fera également, alors que nous ne savons pas si la même chose se produira avec God of War: Ragnarok. D’autre part, la société japonaise a déclaré qu’elle avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle continuerait à sortir des jeux pour PS4 pendant au moins quelques années de plus, mais Un jeu qui ne sera certainement pas cross-génération est le prochain simulateur de course Gran Turismo 7.

GT7 ne sortira pas sur PS4

Hier, Sony a récemment publié une nouvelle vidéo mettant en évidence certains des principaux jeux qui sortiront prochainement sur PS5, et confirmé en montrant à Gran Turismo 7 (à partir de 0:21) que le jeu arrivera exclusivement sur PS5, sans sortie de PS4 prévue. La vidéo indique que le jeu sortira en 2021. Pour le moment, nous avons une année de sortie qui est 2021, mais nous ne savons pas quelle date et quel mois. Dans la coupe d’hier, ils ont également publié les exclusivités temporaires de la société et l’heure estimée de leur disponibilité:

Pendant ce temps, Sony a mentionné dans une vidéo précédente que Gran Turismo 7 était l’un des prochains titres locaux à être mis en vente au premier semestre 2021. Cependant, il semble qu’ils aient maintenant mis à jour cette vidéo pour supprimer cette fenêtre de lancement pour le jeu, donc il ne sortira pas nécessairement dans la première moitié de l’année

Ce nouvel opus offre aux joueurs le mode de simulation Gran Turismo et bon nombre des meilleures fonctionnalités qui ont propulsé le jeu au sommet. Selon Polyphony Digital, grâce au nouveau contrôle et à la réponse tactile, le niveau de réalisme a augmenté. Le studio a également amélioré tout ce qui concerne l’audio grâce à Tempest Engine, une technologie axée sur l’audio 3D.