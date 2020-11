De nombreux joueurs attendent la grande première du nouvelle génération de consoles. Celui qui sonne comme le plus prometteur à ce jour et bien qu’il reste moins d’un mois pour cette grande première, il y a encore de bonnes propositions pour les joueurs en attente de leur grand moment. Par exemple, Gran Turismo 7, un titre qui, bien qu’il ait confirmé son existence, n’a pas donné d’indices à propos du moment où nous pouvons enfin la voir.

Du moins, jusqu’à ce qu’une nouvelle annonce de Sony révèle certains des plans qui auraient pu être plus que préparés. C’était grâce au médium Planète GT où ils ont fait écho à une fuite qui vient de Sony lui-même. En cela, la société aurait pu annoncer la fenêtre de lancement de son jeu via une publicité YouTube dans laquelle mentionner début 2021 comme date possible pour sa première.

Même s’il semble que ce sera dans la première moitié de cette année, Pour le moment, la société n’a pas confirmé ou nié les informations. Pour cette raison, il faudra attendre un peu plus longtemps pour pouvoir connaître en détail toutes les nouveautés qui vont arriver concernant ce jeu surprenant qui promet d’être une révolution dans les titres de pilotage.

Gran Turismo 7 promet d’être un saut générationnel où nous pouvons non seulement voir de superbes graphismes en détail, mais aussi un gameplay inégalé. Mais en attendant, le moment vient de savoir que pour le moment nous pouvons profiter de Gran Turismo Sport, l’un des titres les plus prometteurs sur PlayStation 4, à la fois avec la possibilité de jouer avec la roue et le contrôle.