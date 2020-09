Deux youtubers bien connus ont publié des vidéos du GeForce RTX 3090 à 8K, la plus puissante de la nouvelle génération de cartes graphiques sous architecture « Ampère » et la première capable de déplacer efficacement les jeux à cette résolution. Avec une astuce, oui.

Les vidéos ne sont pas un examen de l’utilisation des cartes, mais un marketing sponsorisé par NVIDIA au grand dam des testeurs les plus techniques et que les tests avec la carte sont en cours d’élaboration, mais ils n’ont pas les millions d’abonnés sur le portail de Vidéos Google… Ce serait une histoire pour un autre jour. Dans tous les cas, cela nous aide à nous rapprocher du produit.

La première chose qui ressort est le taille de la carte. Tout simplement monstrueux comme nous vous l’avions déjà dit lorsque nous avons eu l’occasion de voir son PCB, il occupe trois slots PCIe du PC et utilise les deux côtés de la carte où des composants tels que le régulateur VRM 20 phases, le connecteur d’alimentation Molex MicroFit 12 broches ou modules de mémoire dédiés, jusqu’à 24 Go GDDR6X.

Les deux YouTubers ont utilisé une télévision LG Signature ZX de 88 pouces, probablement également fourni par NVIDIA car il s’agit de l’un des rares écrans 8K à prendre en charge officiellement la technologie de synchronisation d’images G-Sync.

Les vidéos sont une joie pour les sens. Pour ceux d’entre nous qui ont eu l’occasion de profiter de jeux 4K natifs, on peut imaginer que le faire avec cette GeForce RTX 3090 à 8K doit être une expérience fabuleuse. Bien sûr, la résolution est obtenue avec un « truc », en utilisant le Redimensionnement intelligent DLSS 2.0. En plus de confirmer la taille bestiale de la carte et son installation sur un PC, nous voyons Doom Eternal, Forza Horizon 4 et Control tourner. Il n’offre pas de données FPS.

Dans la seconde des vidéos que nous voyons Forza Horizon 4 avec des taux entre 42 et 60 FPS (limité), dans la plage G-Sync pour cette résolution 8K. Dans Control, avec les technologies RTX et DLSS activées, le RTX 3090 fournit 20-21 FPS avec une résolution de sortie réglée sur 8K et une résolution de rendu réglée sur 5K. Les performances augmentent à 44-51 FPS avec une résolution de traitement réduite à 1440p.

Il faudra attendre quelques analyses «sous conditions» pour voir ce que cette carte offre vraiment. Visez haut, mais pas aussi haut qu’une carte qui doublera presque le prix du RTX 3080 (environ 1 250 euros). Nous vous laissons leur spécifications:

Noyau graphique GA102 à 8 nm

10 496 shaders à 1395 MHz-1695 MHz.

328 unités de texturation.

96 unités raster.

328 noyaux tenseur.

82 noyaux RT.

35,8 TFLOP de puissance dans FP32.

24 Go de GDDR6X à 19,5 GHz.

Bus 384 bits.

TDP de 350 watts.

Nécessite un connecteur à 12 broches et une alimentation de 750 watts.

Mesures: 31,3 cm x 13,8 cm. Il occupe trois emplacements d’extension.