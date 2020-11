Alors que le développement de No More Heroes III se poursuit, il semble que SUDA51 apprécie également de revenir sur son passé. Il peaufine certains de ses premiers jeux depuis quelques années maintenant pour les relancer sur le marché et je ne parle pas des récents No More Heroes 1 et 2 pour Nintendo Switch. Plus précisément, il y a eu trois œuvres qui ont attiré toute l’attention ces dernières années: The Silver Case, sa suite The 25th Ward: The Silver Case et Killer 7. Ce trio de jeux a eu une seconde jeunesse ces dernières années quand ils sont sortis. sur des plateformes comme Steam ou Playstation 4, mais il semble que nous en verrons bientôt au moins deux dans l’hybride Nintendo.

Le Silver 2425 comprendra The Silver Case et The 25th Ward: The Silver Case et devrait sortir au Japon pour le moment

Sans qu’il y ait une confirmation officielle ou une annonce de Grasshopper Manufacture pour le moment, je pense que nous sommes dans une position où l’on peut dire que The Silver 2425, la compilation des deux titres, sera lancé au Japon le 18 février 2021. qui se déroulent dans l’univers “Kill the Past”. Et je le dis tellement convaincu parce qu’Amazon Japon a d’abord publié le fichier du jeu (couverture incluse) et plus tard Rakuten Books a fait de même. Dans le Pays du Soleil Levant le distributeur sera PLAYISM et pour le moment on ne sait pas s’il atteindra l’Occident, mais ce ne serait pas étrange puisque les deux jeux qui composent le package sont édités dans ces parties par PLAYISM lui-même, donc il ne devrait pas y en avoir grand-chose des obstacles pour voir les deux romans visuels sur Nintendo Switch. Voici une bande-annonce pour chaque jeu:

Et Killer 7?

Dans un autre ordre d’idées, mais aussi lié à la possibilité de voir d’anciens jeux SUDA51 sur Nintendo Switch, il y a quelques jours, Engine Games (ceux en charge des ports de No More Heroes 1 et 2) ont commenté sur Twitter que, tant que le L’auteur japonais leur donne les autorisations nécessaires, ils n’auraient aucun problème à amener Killer 7 sur Nintendo Switch comme ils l’ont fait il y a quelques années avec le port PC. Il convient de rappeler que Killer 7 partage un univers avec No More Heroes, donc le lancement de ce titre dans l’hybride serait encore plus intéressant et aurait beaucoup de sens. Mais bien que Goichi Suda donne son feu vert au projet, cela peut prendre un certain temps pour sortir car le studio spécialisé dans les ports est déjà assez occupé à travailler sur les versions Nintendo Switch de Scott Pilgrim vs. Le monde, sentiers de Cold Steel IV et Ys IX.

