La clôture de l’année devrait se faire avec une fleur et les gens derrière Fortnite le sait. Il y a quelques jours à peine, la plateforme nous a surpris avec la révélation de trois nouveaux personnages en skins à télécharger: Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster. Désormais, un nouveau personnage de la bande dessinée rejoindra le jeu.

Cependant, cette fois, il ne sera pas membre de la univers merveilleux celui qui entrera dans la bataille royale. Direct de DC Comics, Green Arrow arrive comme cadeau du Nouvel An pour les abonnés spéciaux du jeu vidéo. Et c’est là que l’on se demande, y aura-t-il un affrontement épique entre les deux maisons de bande dessinée les plus prestigieuses de l’histoire? Ce serait génial.

Green Arrow arrive à Fortnite

Entre décembre 2019 et janvier 2020 (oui, avant que le coronavirus ne se propage dans le monde), nous avons assisté au méga événement télévisé qui signifiait Crise sur des terres infinies. Veiller à Supergirl, Flash, Batwoman et plus de héros de cet univers DC –Arrowverse pour les connaisseurs du sujet – ensemble c’était choquant … et c’était aussi la conclusion parfaite pour La Flèche, la série avec laquelle tout a commencé.

Il faut mentionner: Warner Bros et The CW ils se sont tirés au sort en faisant Flèche verte le personnage sur lequel son multivers a été développé à la télévision. Et même après la fin de son intrigue en janvier 2020, beaucoup ont de nouveaux souvenirs de Oliver Queen. Alors maintenant, les fans d’Arrowverse qui ont frappé fort Fortnite peut utiliser le justicier avec le capuchon vert comme peau sélectionnable.

Jeux épiques a révélé ces derniers jours que l’archer phare de DC sera disponible pour les membres du club Fortnite au 31 décembre à 6 heures de l’après-midi au Mexique. Le personnage fera partie du package de janvier et la peau sera basée sur l’apparence de l’acteur Stephen Amell qQui l’a joué dans la série susmentionnée.

La peau comprendra le sac à dos rétro tactique carquois et le gant de boxe Arrow. Le personnage fera également partie de l’événement Chapitre 2 – La saison 5 se déroule actuellement dans le jeu vidéo. Pour débloquer le personnage, vous devez faire partie du Fortnite Club (abonnement payant de 230,00 $ pesos par mois qui vous donneront des avantages tels que des pièces de 1000 V par mois et l’accès à la passe de combat actuelle).

L’acteur d’Arrowverse réagit à la peau

Comme nous l’avons dit, même après l’intrigue de Arrow s’est terminé par Crisis On Infinite Earths en janvier dernier, les gens et même les protagonistes du multivers télévisé restent en suspens de tout ce qui se passe avec les personnages.

Suite à la révélation de la peau Fortnite, Stephen amell a réagi à l’annonce faite par le développeur du jeu vidéo. À travers ses réseaux sociaux, l’acteur a plaisanté sur l’apparence qu’Epic Games a donné à son personnage. “Où est la barbiche” dit le message d’Amell sur Twitter en référence à un commentaire que les fans de BD fait de façon récurrente sur la série en mentionnant que la version télé d’Oliver Queen manquait la “ barbiche ”, une caractéristique de la version originale.