Grupo MásMóvil, quatrième opérateur de télécommunications espagnol, vient d’annoncer que a dépassé les deux millions de clients haut débit fixe, bien qu’il soit toujours testé avec la 5G. Le chiffre a été atteint en un peu plus de quatre ans, un chiffre assez bas pour atteindre l’effectif total de l’opérateur.

Le groupe indique que, parmi les clients haut débit fixe, plus de 90% (environ 1,8 million) correspondent aux clients de la fibre optique. De la même manière, MásMóvil indique qu’ils ont clôturé 2020 avec un nombre élevé de clients supplémentaires, malgré la situation de la pandémie en Espagne.

Deux millions de clients pour MásMóvil, dont 90% de fibre

Grupo MásMóvil a réalisé, en un peu plus de quatre ans, deux millions de clients. Le groupe indique que sur ces deux millions, 1,8 correspondent à des clients fibre optique, plus de 90% d’entre eux. Pour mettre en contexte, MásMóvil a clôturé l’année 2016 avec 122000 clients, donc l’évolution à deux millions a été plus que rapide.

Depuis 2017, la croissance est d’environ un demi-million d’utilisateurs par an

En 2017, ils ont incorporé 382000 clients supplémentaires, 487000 autres en 2018 et environ un demi-million en 2019 et 2020, malgré la pandémie en Espagne. Le groupe a attiré plus de 100 000 clients haut débit au cours de 14 trimestres consécutifs, affichant une croissance significative.

MásMóvil attribue comme facteurs clés de cette croissance les bonnes performances commerciales de Pepephone, Yoigo, MásMóvilL et Llamaya, sociétés qui proposent une large gamme de tarifs. Ils mentionnent également la couverture du réseau avec plus de 25 millions de foyers, un chiffre atteint fin septembre 2020.

Le groupe n’a pas donné de données sur ses attentes pour 2021 mais, s’il suit cette voie, il pourrait toucher près d’un demi-million de clients cette nouvelle année.

Partager Grupo MásMóvil atteint 2 millions d’utilisateurs haut débit