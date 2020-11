La plus grande extension de GTA Online s’appelle Perico Key Hit.

Rockstar a annoncé il y a quelques heures la nouvelle extension qui sera la plus importante de l’histoire de GTA Online, son mode multijoueur inclus dans GTA V qui est apprécié par des millions de personnes dans le monde. Pour cette nouvelle mise à jour, Les joueurs console et PC recevront du contenu complet pour GTA Online le 15 décembre.

Coup de nouveautés

Cette expansion, qui ont été expliquées sur le site Web de Rockstar, Il s’appelle Golpe a Cayo Perico et nous présente un nouvel emplacement exotique pour le jeu ainsi qu’une nouvelle approche de la conception des coups désormais célèbres, permettant aux joueurs pour la première fois de les terminer seuls et avec une équipe de quatre joueurs maximum. Nous vous laissons avec la remorque:

En plus du défi d’essayer de se faufiler dans l’une des îles privées les plus sûres au monde, Les joueurs de GTA Online verront également les espaces sociaux élargis pour s’amuser avec des amis, découvrez l’arrivée de nouveaux DJ ou stations de radio de classe mondiale avec plus de 100 nouvelles chansons et recevez de nouveaux véhicules, des armes ou un quartier général de sous-marin lourdement armé entre autres.

Savoir plus: Grand Theft Auto Online lancera Solo en 2021 et gratuit sur PS5

Ce contenu est le plus important à ce jour dans GTA Online, donc Si vous faites partie de ceux qui jouent toujours au jeu Rockstar en ligne, préparez-vous à prendre un autre coup avec cette extension le 15 décembre sur PS4, consoles Xbox One ou sur la plate-forme PC.