Jeux de rock star, l’un des studios de développement les plus importants aujourd’hui et responsable de jeux comme Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, a enfin confirmé la compatibilité de tout son catalogue avec la console next-gen. Heureusement pour les fans, de nombreux grands jeux du studio seront parfaitement compatibles avec PlayStation 5 et Xbox Series X / S.

Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 seront entièrement compatibles avec les deux systèmes, en plus d’autres jeux plus spécifiques tels que LA Noire: The VR Case Files. Nous vous laissons les listes complètes:

Jeux compatibles PS5:

Grand Theft Auto VRed Dead Redemption 2L.A. NoireL.A. Noire: The VR Case FilesBullyGrand Theft Auto IIIGrand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: Vice CityManhuntMax PayneRed Dead RevolverLes guerriers

Jeux compatibles Xbox Series X / S:

Grand Theft Auto VRed Dead Redemption 2L.A. NoireBully: Édition BourseGrand Theft Auto IVGrand Theft Auto: Épisodes de Liberty CityGrand Theft Auto: San AndreasMidnight Club: Los AngelesRed Dead RedemptionRockstar Games présente le tennis de table

Pour exécuter les titres, nous n’aurons qu’à insérez le disque dans la console ou téléchargez les jeux numériques sur PSN ou Xbox Live. De plus, Rockstar Games confirme que les progrès et les réalisations se poursuivront sur les nouvelles consoles.