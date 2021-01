GTA V vous ne voulez pas rater l’occasion de réussir aussi Playstation 5 et Série Xbox. Rockstar a annoncé l’année dernière l’arrivée du bac à sable sur les consoles de nouvelle génération, une version qui aurait une amélioration visuelle qui tirerait parti de la puissance des plateformes comme incitation principale.

S’il est vrai que depuis lors, nous n’avons pas eu plus de nouvelles de l’étude, un initié a découvert ce que pourraient être quelques nouveautés visuelles du jeu vidéo dans sa version pour PlayStation 5 et Xbox Series.

Protagonistes de GTA V | Rock star

Comme indiqué Tez2 via les forums GTA, cette version de Grand Theft Auto V pour les nouvelles consoles serait bien meilleure que nous ne pourrions l’imaginer au début. Le motif? L’inclusion de certains actifs appartenant à des jeux plus puissants dans la section graphique comme Red Dead Redemption 2, qui partage le moteur avec GTA V.

“ J’ai trouvé que de nouvelles structures ont été ajoutées au jeu avec la mise à jour la plus récente du jeu actuel et l’une d’elles est ‘rage :: fwuiMessageBase’, qui provient de la version de RAGE utilisée dans Red Dead Redemption 2 ‘, a souligné dans le forum le utilisateur. Les indices vous laissent la porte ouverte GTA V aura une amélioration plus que substantielle en termes de textures ou d’éclairage, même en dessinant la distance, en supposant un saut considérable par rapport à la version de Xbox One et PlayStation 4.