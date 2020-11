Verrions-nous un GTA VI plus que possible à un prix de départ de 80 à 90 euros?

Le grand mystère de Jeux de rock star, et le jeu auquel tant de gens aspirent à travers le monde. GTA V pourrait continuer à frapper sa queue grâce à son en ligne très puissant ou à son imminent relance dans la nouvelle générationMais les yeux sont depuis longtemps GTA VI. Le prochain jeu de la saga est en route et, bien qu’il soit encore temps qu’il arrive, ses managers auraient pu laisser entendre quelque chose de plus intéressant: GTA VI pourrait adopter le free to play.

Rockstar est plus ouvert que jamais au contenu gratuit pour ses joueurs

C’est lors d’une récente réunion d’investisseurs, recueillie par VGC, abordant la question des prix des jeux de la nouvelle génération. le Take Two, PDG de Strauss Zelnick, la société mère de Rockstar Games, a expliqué que «nous avons l’esprit ouvert et, en même temps, nous offrons les expériences de la plus haute qualité dans l’entreprise, exigeant pour eux beaucoup moins que ce que nous pensons vraiment valoir aux yeux des consommateurs », ce qui est tout à fait conforme à ce qui a été avoué en août. Avec ce point de départ, développez-vous en vous assurant qu’ils “Offrez un composant continu qui sera gratuit et avec une grande valeur”.

GTA Online a continué à se mettre à jour gratuitement

Que veut-il dire exactement par contenu de ce type est quelque chose qui reste un mystère, bien que tout indique des extensions et des mises à jour gratuites comme ils ont été traités dans le cas de GTA Online. Cependant, il faut également noter que la société suivra une stratégie très particulière avec le lancement de GTAV sur PS5, qui aura une partie totalement gratuite. C’est peut-être le début d’un nouveau modèle à appliquer GTA VI, ce jeu auquel vous avez déjà joué sans le savoir.