Octobre est terminé! Et avec ce mois-ci, de nombreuses créatures, poissons et créatures marines disent au revoir, certains pendant de nombreux mois, donc si vous faites le Capturepedia dans Animal Crossing: New Horizons, et que vous n’êtes pas de ceux qui aiment voyager temps, il faudrait se dépêcher de tous les avoir!

Comme vous le verrez ci-dessous, plus de créatures et de poissons disparaissent dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud, probablement en raison du changement de température, puisque le sud se réchauffe de plus en plus pour tout préparer pour le printemps, alors que le nord connaît exactement la situation inverse.

Avant de vous laisser avec les listes des bestioles, poissons et créatures qui défilent fin octobre dans Aimal Crossing: New Horizons, gardez à l’esprit que Ils sont organisés comme ceci: nom de la créature: endroit pour le trouver – taille de l’ombre (si applicable) – temps pour le trouver.

Guide Capturepedia d’octobre – Animal Crossing: New Horizons

– Hémisphère nord –

Guide Capturapedia – BOGUES QUI MARCHE À LA FIN 10/31

Papillon jaune: vol – 4h00 – 19h00

Bell cricket: à l’étage – 5h00 – 8h00 du matin

Libellule rouge: vol – 8h00 – 19h00

Cheval du diable: vol – 8h00 – 17h00

Tigre libellule: vol – 8h00 – 17h00

Coccinelle: en fleurs – 8h00 – 17h00

Scorpion: à l’étage – 19h00 – 4h00 du matin

Guide Capturapedia – DES POISSONS QUI MARCHE À LA FIN 10/31

Tortue serpentine: rivière – très grande ombre – 21h00 – 4h00 du matin

Bullhead: étang – grande ombre – 16h00 – 9h00 du matin

Tilapia: rivière – ombre moyenne – toute la journée

Poisson ange: rivière – petite ombre – 16h00 – 9h00 du matin

Betta: rivière – petite ombre – 9h00 – 16h00

Poisson arc-en-ciel: rivière – petite ombre – 9h00 – 16h00

Brunette: mer – ombre étroite – toute la journée

Anguille ruban bleu: mer – ombre étroite – toute la journée

Chinchard géant: jetée – très gros restes – toute la journée

Lampuga: jetée – très grande ombre – toute la journée

Guide Capturapedia – CRÉATURES MARINES QUI MARCHE À LA FIN 10/31

Isopode géant: plongée sur la plage – 9h00 – 16h00, 21h00 – 4h00 du matin

Anguille de jardin: plongée sur la plage – 4h00 – 21h00

– Hémisphère Sud-

Guide Capturapedia – BOGUES QUI MARCHE À LA FIN 10/31

Tarentule: au sol 19h00 – 4h00 du matin

Guide Capturapedia – DES POISSONS QUI MARCHE À LA FIN 10/31

Coq: mer – ombre moyenne – toute la journée

Thon: jetée, très grande ombre – toute la journée

Concombre de mer: plongée sur la plage – toute la journée

Guide Capturapedia – CRÉATURES MARINES QUI MARCHE À LA FIN 10/31

Crabe des neiges: plongée sur la plage – toute la journée

Crabe géant japonais: plongée sur la plage – toute la journée

