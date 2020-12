La série Samsung M est une super petite révolution, nous vous apprenons à différencier ses modèles afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous.

Écrit par Beatriz Alcántara sur Samsung Galaxy

Le catalogue mobile de Samsung est composé de différentes familles: Galaxy Note, Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M et Galaxy Fold / Z. Nous connaissons tous les deux premiers, car ils sont sur le marché depuis plusieurs années, mais il y en a des plus récents qui ils méritent aussi notre attention.

Nous voulons dire la famille Samsung Galaxy M, focalisé sur le milieu de gamme et présenté pour la première fois en 2018. Bien que quelques années se soient écoulées depuis son arrivée, les terminaux Galaxy M sont déjà devenus une petite grande révolution qui Il donne beaucoup de joies à la firme sud-coréenne.

Dans ce guide, nous plongeons directement dans le La famille Samsung Galaxy M pour vous parler de ses meilleurs modèles et vous aider à les différencier. Avec toutes ces informations, vous pourrez évaluer quel est le meilleur Galaxy M que vous pourrez choisir pour votre prochain achat.

Savoir plus: 5 conseils pour ne pas dépenser trop d’argent lors de l’achat d’un mobile

Quelles sont les fonctionnalités de la gamme Samsung Galaxy M?

La gamme Samsung Galaxy M est la plus abordable du catalogue Samsung, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas fonctionnalités exceptionnelles qui invitent à votre achat.

En premier lieu, la partie la plus importante des modèles Samsung Galaxy M est l’autonomie, car l’entreprise a toujours été soucieuse de leur fournir un batterie suffisante avec charge rapide qui peut vous redonner toute l’énergie en un rien de temps. Par exemple, et pour servir d’aperçu, la batterie de 7 000 mAh du Samsung Galaxy M51 est surprenante.

Deuxièmement, le Samsung Galaxy M se caractérise également par un design moderne et jeune et, en général, très prudent en termes de détails. Cela n’affecte pas dans cette section les grosses batteries que le Galaxy M. intègre généralement. Malgré cet aspect, ce sont des bornes légères, confortables dans la main et avec un bonne construction.

Dans cette gamme, on ne trouve pas que des processeurs Samsung, il existe également des modèles avec des puces Qualcomm Snapdragon. De plus, les Galaxy M ont également bons écrans et sections photographiques complètes. En général, les téléphones Samsung Galaxy M sont plus que préparés à se battre dans le milieu de gamme du marché.

Les meilleurs téléphones Samsung Galaxy M que vous pouvez acheter

Samsung Galaxy M51Samsung Galaxy M31Samsung Galaxy M30sSamsung Galaxy M21Samsung Galaxy M20Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M51

Nous commençons avec le mobile le plus avancé de la famille Galaxy M, le Samsung Galaxy M51. Il est difficile de dire non à ce terminal, qui a Écran Super AMOLED 6,7 pouces et résolution Full HD +.

À l’intérieur, nous trouvons le processeur Qualcomm Snapdragon 730, qui assure des performances remarquables, ainsi que 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 512 Go avec carte microSD). Comme nous l’avons dit, l’autonomie se démarque généralement dans le Galaxy M, et c’est le cas dans ce M51, avec un Batterie de 7000 mAh avec charge rapide de 25 W.

Enfin, comme pour le système de photographie, le Galaxy M51 dispose d’un caméra arrière quad -64 MP f / 1,8 + 12 MP (Ultra Wide) f / 2,2 + 5 MP (macro) + 5 mp (profondeur) – et une caméra frontale de 32 MP située dans l’encoche de l’avant.

Si vous souhaitez acheter ce Samsung Galaxy M51, vous pouvez faites-le pour environ 390 euros.

Savoir plus: Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M31

L’un des terminaux les plus populaires de la gamme Samsung Galaxy M est le Galaxy M31, que nous avons pu analyser dans Explica.co. En examinant ses aspects les plus avancés, nous trouvons un Écran AMOLED de 6,4 pouces avec résolution Full HD + idéal pour le multimédia.

Au même niveau se trouve le Batterie de 6000 mAh avec charge rapide de 15 W, qui peut atteindre 9 ou 10 heures d’écran en deux jours d’utilisation. Il met également en évidence sa section photographique, avec une quadruple caméra arrière de 64, 8, 5 et 5 mégapixels et une caméra frontale de 32 MP.

Savoir plus: Les 12 meilleurs mobiles milieu de gamme du moment

Il faut également mentionner que ce Samsung Galaxy M31 dispose d’un processeur Samsung Exynos 9611, 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de mémoire interne extensible via une carte microSD.

Bien qu’il ait quelques points faibles, tels que ses matériaux de construction qui ne donnent pas une sensation premium, le Galaxy M31 est un très bon terminal milieu de gamme. Si vous êtes intéressé par votre achat, sachez que le Samsung Galaxy M31 a un prix de départ de 279 euros.

Savoir plus: Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M30s

Le Samsung Galaxy M30s est un autre des meilleurs modèles de la gamme Galaxy M, et c’est grâce à un écran Super AMOLED de 6,4 pouces plus que remarquable, et ce n’est pas habituel dans la fourchette de prix dans laquelle évolue le Galaxy M30 (200 à 300 euros).

Il n’est pas étonnant que l’autonomie soit l’un des points en faveur du terminal, qui a une Batterie de 6000 mAh et charge rapide de 15 W. Si vous donnez au téléphone une utilisation normale, ce Galaxy M30s dure jusqu’à deux jours sans vous demander de connecter le chargeur.

Le processeur mobile est un Exynos 9611, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible via carte microSD. Il est vrai que les performances du Galaxy M30 sont justes, mais cet inconvénient est complété par son énorme batterie, un écran plus que remarquable et un beau design.

Savoir plus: Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M21

Pour un peu plus de 200 euros, nous vous assurons que le Samsung Galaxy M21 est l’un des meilleurs terminaux que vous puissiez trouver sur le marché, et nous l’avons vu dans son analyse.

Là encore, l’écran est à nouveau un point clé dans un terminal de la famille Galaxy M. Dans ce cas, le Galaxy M21 dispose d’un Panneau Super AMOLED de 6,4 pouces Avec une résolution de 2340 x 1080, il fait vraiment son travail à merveille, rappelant même les écrans haut de gamme.

Nous vous l’avons déjà avancé au début, l’autonomie se démarque dans tous les Galaxy M, et cela se reproduit dans ce M21, qui a un Batterie de 6000 mAh avec charge rapide de 15 W, même configuration que les M30 précédents. En ce qui concerne la partie photographique, le Galaxy M21 dispose d’une triple caméra arrière dirigée par un Capteur principal 48 MP et une caméra frontale de 16 MP.

Ce Samsung Galaxy M21 complet est à vendre pour un peu plus de 200 euros. Nous le répétons, il est difficile de trouver quelque chose de mieux en termes de rapport qualité-prix.

Savoir plus: Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M20

Si vous recherchez une batterie et un design, le Samsung Galaxy M20 est la réponse. Comme nous l’avons vu dans votre analyse, ce terminal dispose d’un Processeur Exynos 7904, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible avec carte microSD.

Mais passons au point culminant, l’autonomie. Si vous avez besoin d’un terminal pour l’utiliser pendant des heures et des heures sans charge, ce Galaxy M20 vous appelle. Plus précisément, il a un 5000 batteries avec charge rapide, ce qui se traduit par une autonomie de deux jours d’utilisation.

On parle aussi de son design avant, dans lequel on retrouve un Écran IPS de 6,3 pouces avec résolution Full HD + et avec une encoche au centre très bien intégrée. Bien que le logiciel et les appareils photo soient un peu plus à la traîne en termes de performances, le Samsung Galaxy M20 est un bon achat.

Savoir plus: Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M11

Un autre composant de la famille Samsung Galaxy M est le Galaxy M11, avec Écran LCD TFT 6,4 pouces et résolution HD +.

Bien que ce soit le terminal le plus abordable de la gammeIl comporte certains aspects qui se démarquent pour le mieux. L’un d’eux est, bien sûr, l’autonomie, grâce à une Batterie de 5000 mAh.

Les autres spécifications du Galaxy M11 sont les Processeur octa-core 1,8 GHz, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible par microSD. Sa section photographique se compose de trois caméras arrière (capteur principal de 13 MP) et d’une caméra frontale de 8 MP.

C’est un mobile bon marché, qui environ 180 eurosPar conséquent, ses spécifications sont inférieures à celles des autres membres de la famille. Cependant, c’est toujours une bonne option si vous voulez un bon terminal à petit prix.

Savoir plus: Samsung Galaxy M11