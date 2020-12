Les téléviseurs Xiaomi font vraiment sensation, nous vous dirons donc tout sur eux: les meilleurs modèles, les prix et où les acheter.

Les téléphones mobiles ont élevé la popularité de Xiaomi, mais l’entreprise se caractérise également par développer d’autres produits technologiques qui font vraiment sensation auprès du public.

On se réfère, dans ce cas, à Téléviseurs Xiaomi, qui ont de plus en plus d’adeptes et qui, comme l’entreprise est habituée, répondent à de bonnes spécifications à un prix réduit.

Si vous cherchez à renouveler votre téléviseur, vous ne pouvez pas arrêter de consulter le catalogue Xiaomi TV. Pour vous aider dans la tâche, nous allons préparer un guide complet dans lequel nous verrons comment sont les téléviseurs Xiaomi, les meilleurs modèles, où vous pouvez les acheter et leurs prix. Enfin, nous nous «mouillons» pour recommander ce qui, à notre avis, est le meilleur téléviseur de la marque que vous pouvez acheter aujourd’hui.

À quoi ressemblent les téléviseurs Xiaomi? Ce sont les meilleurs modèles

Xiaomi Mi TV 4S 65 ″ Xiaomi Mi TV 4S 55 ″ Xiaomi Mi TV 4S 43 ″ Xiaomi Mi TV 4A 32 ″

Xiaomi travaille depuis quelques années sur le développement de téléviseurs intelligents, un travail qui porte désormais ses fruits sur le marché à l’achat de leurs téléviseurs devient particulièrement populaire.

La réalité est que le catalogue de téléviseurs Xiaomi disponibles à l’achat en Espagne n’est pas très large, mais il contient plusieurs modèles et tailles qui s’adapter aux besoins des différents types d’audience.

Ensuite, nous voyons à quoi ressemblent vraiment les téléviseurs Xiaomi. Nous vous disons ce qu’ils sont les meilleurs modèles et leurs caractéristiques les plus importantes, y compris la taille.

Xiaomi Mi TV 4S 65 ″

Le modèle de télévision le plus connu de Xiaomi est le Xiaomi Mi TV 4S, qui est sur le marché en trois versions différentes. Le premier est le Mi TV 4S 65 pouces, avec un écran IPS avec Résolution UHD 4K, compatible avec la technologie HDR10 + et taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Concernant la section son, le Xiaomi Mi TV 4S 65 ″ a 2 haut-parleurs 10 W et technologie Dolby + DTS-HD. L’audio ne sera pas un problème avec ce téléviseur, car il est entendu avec la qualité nécessaire pour profiter des films, séries ou jeux vidéo.

Le téléviseur Xiaomi 65 pouces a également Android TV version 9.0, un logiciel qui fonctionne couramment et qui possède une interface simple et intuitive qui vous aidera à accéder facilement à vos applications préférées. En outre, Xiaomi a des partenaires de plates-formes de contenu telles que Netflix et Amazon Prime Video, ainsi que a intégré l’Assistant Google sur votre téléviseur.

Enfin, en parlant des connecteurs, il faut mentionner que le Xiaomi Mi TV 4S 65 ″ a trois ports USB, trois ports HDMI, prise jack 3,5 mm, Une connexion AV, une sortie optique et un port Ethernet. Il prend également en charge les technologies 802.11ac WiFi et Bluetooth 4.2 BLE.

Xiaomi Mi TV 4S 55 ″

Le deuxième modèle de télévision de Xiaomi est le Xiaomi Mi TV 4S de 55 pouces, avec Écran IPS à résolution 4K (3840 × 2160) avec HDR +, Angle de vision de 178 ° et taux de rafraîchissement de 60 Hz. La section audio est dirigée par deux haut-parleurs de 10 watts et est compatible avec les technologies DTS et Dolby Digital.

Son processeur est le MediaTek MSD6886, il dispose de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne. Votre système d’exploitation est Android 9.0 avec PatchWall OS Et, comme on a pu le voir dans son analyse, c’est ce logiciel qui se charge d’offrir une expérience fluide et de bonnes performances en général.

Les dimensions de ce téléviseur 55 pouces de Xiaomi sont 123,16 x 76,73 cm x 8,34 et pèse 12,45 kg (sans socle). Concernant la connectivité, le Xiaomi Mi TV 4S 55 ″ dispose de la technologie WiFi 802.11ac et Bluetooth 4.2 BLE, 3 ports HDMI, 3 ports USB 3.0, port Ethernet, prise jack 3,5 mm, connexion AV et sortie optique.

Xiaomi Mi TV 4S 43 ″

Si vous recherchez une taille plus petite pour votre téléviseur, une bonne option est le Xiaomi Mi TV 4S de 43 pouces, avec dimensions de 959,55 x 208,33 x 608,144 mm (avec base) et a un poids de 7,2 (sans base).

Si vous allez acheter un téléviseur, vous devez évidemment regarder la qualité de son écran. Eh bien, ce Xiaomi Mi TV 4S 43 ″ a un Panneau IPS avec résolution 4K, HDR, Angle de vision de 178 ° et taux de rafraîchissement de 60 Hz. En ce qui concerne l’audio, le téléviseur intègre deux haut-parleurs de 8 W et la technologie Dolby + DTS.

Avec Processeur MediaTek MSD6886, 2 Go de RAM et 8 Go stockage interne, cet appareil dispose également d’Android TV 9.0 avec PatchWall OS. Là encore, on y retrouve la technologie WiFi 802.11ac et Bluetooth 4.2 BLE, ainsi que 3 ports USB, 3 ports HDMI, un port Ethernet, une prise jack 3,5 mm, une connexion AV et une sortie optique.

Xiaomi Mi TV 4A 32 pouces

Le plus petit téléviseur que Xiaomi a sur le marché est le Xiaomi Mi TV 4A 32 pouces, avec dimensions de 733 x 180 x 479 mm (avec base) et un poids de 3,96 kg (sans base).

Passons à l’une des sections les plus importantes, l’écran, qui dans ce cas est LCD IPS avec résolution HD, Angle de vision de 178 ° et taux de rafraîchissement de 60 Hz. Malheureusement, le téléviseur 4A 32 pouces de Xiaomi ne prend pas en charge la technologie HDR. Si nous parlons de son audio, il faut mentionner qu’il dispose de deux haut-parleurs 5W et Dolby + DTS.

MediaTek MSD6883 est le processeur de ce Mi TV 4A 32 ″, qui est livré avec 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Comme ses frères aînés, ce modèle arrive avec Android TV 9.0.

Enfin, nous devons mentionner votre section connectivité complète, avec WiFi 802.11ac et Bluetooth 4.2 BLE, 3 ports HDMI, 2 ports USB, prise jack 3,5 mm, connexion AV, sortie optique et port Ethernet.

Combien coûtent les téléviseurs Xiaomi et où peuvent-ils être achetés?

En Espagne, les téléviseurs Xiaomi peuvent être achetés dans différents magasins, à la fois physiques et en ligne. On peut citer quelques-uns des plus connus, tels que Amazon, Aliexpress, PcComponentes, MediaMarkt ou Carrefour.

Nous avons déjà vu que le catalogue Xiaomi TV est composé de 4 modèles principaux allant de 65 à 32 pouces. La taille, en plus d’autres caractéristiques telles que la résolution de l’écran et le son, influence considérablement le prix de départ des téléviseurs de l’entreprise.

D’une part, le Xiaomi Mi TV 4S 65 pouces est arrivé sur le marché avec un prix de départ de 699 euros, tandis que sa sœur, la Mi TV 4S de 55 pouces, il l’a fait pour 449 euros.

Quant aux deux modèles inférieurs, le Xiaomi Mi TV 4S de 43 pouces a un prix de lancement de 349 euros, et le Xiaomi Mi TV 4A 32 pouces a un coût inférieur, 179 euros.

Bien que cela fasse un moment que ces quatre modèles sont arrivés sur le marché, le prix de vente actuel est toujours très similaire au prix de sortie. Comme nous l’avons dit, vous pouvez acheter des téléviseurs Xiaomi dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et Aliexpress.

Avis sur les téléviseurs Xiaomi

En général, les avis sur les téléviseurs Xiaomi sont très bons, surtout en ce qui concerne le rapport qualité-prix. Nous savons que c’est quelque chose qui caractérise le fabricant chinois, proposant des produits qui ils réunissent les trois B: bon, joli et pas cher.

Cela a été confirmé par nous lorsque nous avons testé le Xiaomi Mi TV 4S 55 pouces pendant quelques semaines. Comme les trois autres modèles, c’est un appareil avec un joli design avec peu de cadres, écran avec une bonne clarté, une excellente intégration d’Android TV et de l’assistant Google, et une commande simple mais complète.

Si vous recherchez un bon téléviseur, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, le Xiaomi Mi TV 4S dans ses trois tailles et le Xiaomi Mi TV 4A sont des options à prendre en compte. Écran, connectivité, son, design et Android TV le garantissent.

Quel modèle et quelle taille de téléviseur choisir? Notre opinion

Comme nous l’avions promis au début, nous allons sauter dans la piscine pour recommander ce qui, à notre avis, est le meilleur téléviseur Xiaomi. Nous nous souvenons que c’est quelque chose de subjectif, et que le choix sera toujours soumis à vos besoins particuliers.

Selon nous, le meilleur achat est le Xiaomi Mi TV 4S de 55 poucesEh bien, tout d’abord, il a une grande taille qui n’est pas excessive. Deuxièmement, c’est l’écran qui nous fait opter pour ce modèle, car il a Résolution 4K et prend en charge le contenu HDR +. De jour comme de nuit, le panneau offre de bons résultats et le téléviseur dispose également de différents paramètres que vous pouvez configurer à votre guise.

La bonne intégration de Android TV 9.0 est une autre bonne raison acheter ce Mi TV 4S 55 ″, car il permet une navigation simple et fluide à travers le système. En même temps, la télécommande du téléviseur, intuitive, simple et facile à utiliser, et sa vaste section de connectivité.

Bien que ce 55 pouces Xiaomi Mi TV 4S présente certains inconvénients, comme un son qui pourrait être amélioréCe serait notre choix si nous recherchions un nouveau téléviseur. Comme nous l’avons vu précédemment, vous pouvez l’acheter pour environ 449 euros.

