Dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, les joueurs ont encore plus d’options pour créer des personnages. De votre tribu à votre apparence, de votre voix à votre travail, il existe de nombreuses options. Certains sont purement éthétiques, tandis que d’autres auront un impact significatif sur votre jeu. Alors, comment choisissez-vous?

Personnages dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Lorsque vous démarrez Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, la toute première étape consiste à créer un personnage. Vous pouvez finalement en construire huit pour votre ville – un pour chaque travail. Vous ne pouvez pas répéter des tâches ni répéter des apparitions individuelles. Cependant, cela laisse encore beaucoup d’options.

Tribes dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Dans le monde de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, il existe quatre races ou tribus de personnages jouables. Chaque tribu a ses propres atouts qui en font une expérience de jeu différente. D’un point de vue purement esthétique, chaque tribu présente également dix apparitions différentes, cinq hommes et cinq femmes, ainsi que huit voix différentes, quatre hommes et quatre femmes.

Clavats

Connus comme les gens chaleureux, les Clavats sont un peuple aimable et amoureux de la nature. Ils s’efforcent de vivre en harmonie avec l’ensemble de leur monde. Tout de l’air qu’ils respirent, le sol sur lequel ils marchent, aux autres tribus elles-mêmes, les Clavats voient la beauté dans tout leur monde. Les clavats sont des porteurs d’épées qui s’adaptent le mieux aux positions défensives, avec des statistiques de défense élevées, ainsi que de solides capacités magiques.

Les variations d’apparence pour Selkies comprennent:

Cheveux longs (femme)

Cheveux courts (femme)

Manteau foncé (femelle)

Casquette blanche (femelle)

Ruban (femelle)

Casquette (mâle)

Bobbed (mâle)

Bandeau (mâle)

Naturel (mâle)

Cowlick (mâle)

Les clavats constituent les personnages les plus complets et sont un très bon endroit pour commencer à jouer.

Lilties

Connus comme le peuple de la guerre, les Lilties sont peut-être colériques, mais ils sont également dignes de confiance et fiers. Ne vous laissez pas berner par la stature de ces héros de la taille d’une pinte. Derrière leur petite taille se cache une force incroyable capable de manier des lances massives. Bénéficiant d’une attaque et d’une défense élevées, les Lilties sont une tribu de guerriers.

Les variations d’apparence des Lilties comprennent:

Tête nue (homme ou femme)

Tête à cornes (mâle)

Visière en acier (mâle)

Tête de godet (mâle)

Bronze (mâle)

Armure bleue (femelle)

Élégant (femme)

Masque rouge (femelle)

Timide (femme)

Les Lilties sont les personnages les plus robustes. Si vous aimez vous lancer dans la bataille la tête la première, Lilties conviendra probablement à votre style de jeu.

Yukes

Connus comme les gens du savoir, les Yukes sont les plus doués magiquement des tribus. Ces grands mages ailés ne sont jamais vus sans leur casque. Certains croient même que leur armure est leur corps et que rien de physique ne repose sous leurs casques. Quelle que soit la vérité, ce secret demeure entre les Yukes eux-mêmes et le très rare individu de confiance d’une autre tribu. Bien que la magie soit la spécialité des Yukes, les gens de cette tribu peuvent également être équipés de marteaux.

Les variations d’apparence pour Yukes comprennent:

Une corne (mâle)

Bumpy (mâle)

Bec long (mâle)

Black Mage (mâle)

Sky Ship (mâle)

Spirale (femelle)

Tulipe (femelle)

Cuillère (femelle)

Heart Top (femme)

Sous-marin (femelle)

Bien que chaque personnage puisse utiliser la magicite, Yukes le fait de son mieux. Si vous aimez jouer aux lanceurs de sorts, Yukes sera probablement la meilleure solution pour vous.

Selkies

Connus comme le peuple de l’individualité, les Selkies valorisent l’individu plutôt que la tribu ou la communauté. Bien que leur vitesse et leur attitude avant tout conduisent de nombreux Selkies à devenir des voleurs, vous ne pouvez pas juger toute la tribu par cela. Chaque Selkie est encouragé à vivre sa vie comme il l’entend. Vêtus de fourrures d’animaux et équipés de raquettes, les stats d’un Selkie sont axées sur la vitesse.

Les variations d’apparence pour Selkies comprennent:

Wolfie (homme ou femme)

Yeux de requin (homme ou femme)

Queue de raton laveur (mâle ou femelle)

Bandana (homme)

Babunny (homme)

Tête de hibou (femelle)

Papaopull (femelle)

Les Selkies comptent sur la vitesse pour entrer et sortir des ennuis. Personnellement, je trouve que Selkies est le plus difficile à jouer car votre portée – en particulier en multijoueur – est limitée par le calice.

Emplois dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

En plus de sélectionner une tribu, une apparence et une voix pour votre personnage, vous pouvez également choisir le travail de sa famille. À votre retour en ville, votre famille pourra vous apporter un soutien en fonction de l’emploi que vous aurez choisi. Par exemple, si vous sélectionnez une famille de forgerons, lorsque vous revenez en ville entre les donjons, ils peuvent forger de nouvelles armes à partir des matériaux que vous collectez. Quel que soit le travail que vous choisissez, vous déterminerez les éléments auxquels vous aurez accès à chaque fois que vous rentrez chez vous, et plus vous construirez votre relation avec votre famille, meilleurs seront ces éléments. Vous pouvez également bénéficier de réductions en établissant cette relation.

Les emplois que vous pouvez sélectionner incluent:

Forgeron: l’un des emplois les plus importants du jeu, un forgeron peut transformer les matériaux que vous rassemblez dans les donjons en nouvelles armes et armures. Plus vous possédez la forge de votre famille Blacksmith, meilleur sera l’équipement qu’ils pourront fabriquer.

Tailleur: semblable à un forgeron, un tailleur peut transformer les matériaux que vous rassemblez dans les donjons en nouveaux accessoires. En construisant votre relation, une famille Tailor peut fabriquer encore plus d’accessoires et vous offrira également une réduction.

Alchimiste: un alchimiste peut utiliser les matériaux que vous rassemblez pour fabriquer de nouveaux objets. De plus, une famille d’alchimistes vous enverra un nouveau parchemin chaque année dans le jeu. Les parchemins sont des recettes importantes nécessaires pour fabriquer des objets, des armes, des armures et des accessoires.

marchande: bien qu’il faille beaucoup de travail pour constituer une famille de marchands, une fois que vous l’aurez fait, ils auront de nombreux objets que vous pourrez acheter entre les donjons. Le marchand vous offrira également une réduction si vous avez construit votre relation.

Agriculteur: une famille d’agriculteurs peut vous fournir du pain et du blé en échange de semences.

Meunier: semblable à la famille Farmer, une famille Miller apprécie les graines et peut vous récompenser avec du pain, ainsi que de la farine.

Propriétaire de ranch: une famille d’éleveurs fournira à votre personnage des tranches de viande à votre retour en ville. La quantité de viande dépend de votre relation, et une fois que votre relation est suffisamment forte, ils vous offriront également du lait. Si vous choisissez cet emploi familial, assurez-vous de trouver une vache à renvoyer à la maison pour vraiment améliorer la relation.

Pêcheur: semblable à un éleveur, une famille Fisher vous récompensera avec une quantité de poisson chaque fois que vous rentrez chez vous en fonction de la force de la relation que vous avez établie.

Contrairement aux tribus, les emplois familiaux ne peuvent pas être répétés dans la même ville. Vous pouvez construire une ville entière de Lilties, mais un seul de vos personnages peut avoir une famille de forgerons.

Des imitations?

En plus de créer votre propre personnage, en collectionnant des tampons Mog, vous pouvez fabriquer des cristaux de mémoire. Les cristaux de mémoire vous permettent d’imiter les caractères de soutien. Cela vous permet de jouer en tant que personnages comme Hurdy ou Black Knight, plus tard dans le jeu.

Ah, prendre des décisions

Avec toutes ces options, il peut être naturellement difficile de choisir un seul personnage. Heureusement, vous pouvez créer huit personnages différents, ce qui vous permet d’explorer chacune des tribus. Personnellement, j’en ai choisi deux de chaque afin de pouvoir profiter de l’expérience complète de Final Fantasy Crystal Chronicles. Gardez à l’esprit, cependant, que vous devez améliorer vos personnages, leur construire de l’équipement et augmenter leurs relations individuellement. Si vous prévoyez d’utiliser les huit emplacements de personnage, vous allez jouer beaucoup plus que si vous n’en avez que quelques-uns.

Des questions?

Avez-vous des questions sur la création de personnages dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition? Quel personnage aimez-vous le plus? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition pour vraiment améliorer votre jeu!

