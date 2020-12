Cyberpunk 2077 est un jeu complexe à bien des égards. Comprendre le fonctionnement de Night City peut être difficile. C’est pourquoi nous préparons ceci Guide du débutant Cyberpunk 2077. Nous allons vous dire quelques choses que vous devez savoir avant de commencer le jeu.

Cyberpunk 2077 Guide du débutant Tout ce que vous devez savoir!

Comme nous l’avons mentionné, c’est un jeu complexe. Même nos décisions peuvent changer l’histoire à tout moment. Pour cette raison, il faut absolument que l’on commence du bon pied pour pouvoir profiter au maximum de ce titre.

Pour ce faire, nous avons créé un Guide du débutant Cyberpunk 2077 avec plusieurs choses que vous devez savoir lorsque vous démarrez ce titre RPG intéressant.

Allez à votre rythme

Cyberpunk 2077 n’est pas pressé, vous ne devriez pas non plus l’être. C’est un jeu de rôle en monde ouvert où l’action est évidemment très importante. Mais vous pouvez passer énormément d’heures à rechercher, à améliorer vos relations avec d’autres personnages, à pirater, à voyager, à vous infiltrer, etc.

L’action est très importante et se déroule magistralement dans Cyberpunk 2077. Cependant, nous n’avons pas à tout faire rapidement ou quelque chose de similaire. Le jeu cache une énorme quantité de secrets et la campagne est plutôt axée sur le jeu de rôle.

Récompenses de curiosité

Le monde de Cyberpunk 2077 est déroutant et le meilleur moyen de lutter contre la confusion est la connaissance. Être une personne curieuse dans ce jeu est très bien récompensé. Des conversations serrées au plus complet et découvrir tout ce qui touche à ce monde, à l’exploration des secteurs les plus reculés.

Il n’y a pas de cours

Dès que nous commençons le jeu, nous pouvons choisir entre le Nomad, un garçon de la rue et Corpo. Ce sont en fait des histoires pour démarrer le jeu, mais ce ne sont pas des classes. Chaque personnage commence avec les mêmes statistiques, la seule différence est l’histoire et les missions du prologue.

Après cela, nous pourrons passer au niveau supérieur pour améliorer notre personnage comme nous le souhaitons vraiment. De cette façon, n’importe qui que vous choisissez peut être ce que vous voulez à tout moment.

Dépenser des points d’attribut ou pas?

Dès que nous commençons le jeu, nous ne comprenons pas vraiment comment fonctionnent les attributs et les avantages. Alors que faisons-nous? Dépensons-nous des points ou pas? Il est probablement préférable de les accumuler jusqu’à ce que nous sachions exactement dans quoi nous voulons les investir. Nous devons même tenir compte du fait que certaines compétences peuvent nous permettre de nouvelles options dans les conversations.

À ce stade, il peut être très utile de regarder le gameplay occasionnel du jeu sur Internet. De cette façon, nous serons très clairs sur le type de personnage que nous voulons créer et le type de gameplay que nous voulons terminer le jeu.

Économisez quand vous le pouvez

N’oubliez pas que le jeu est totalement nouveau, il peut donc y avoir une ou une autre erreur. Nous ne voulons pas avoir à répéter certaines choses. Pour cela, il est essentiel que nous économisions de temps en temps et que nous nous évitions précisément d’avoir à refaire certaines choses.

Pour plus de commodité, le jeu dispose d’une sauvegarde rapide, ce qui peut être très utile pour pouvoir sauvegarder confortablement et sans avoir à entrer dans le menu, etc.

Toujours scanner

Lorsque nous entrons dans un nouveau bâtiment, une pièce ou une rue. Où que ce soit, nous devons toujours scanner cette zone car nous trouverons toujours des choses. Parfois, nous trouverons des objets qui sont des ordures dans d’autres, de vrais trésors ou une boîte qui a un butin important. Quoi qu’il en soit, nous trouverons toujours quelque chose.

Atteindre des objectifs supplémentaires

Ils ont un impact sur l’intrigue principale, tout au long du jeu. Il n’est pas facile d’anticiper ce qui peut arriver, mais quelque chose va changer. Par exemple, nous avons la mission principale du jeu qui vient de commencer.

À un moment donné, il nous dit que nous devrions rencontrer un ami ou faire un détour pour rencontrer quelqu’un. Les deux objectifs sont liés à la mission principale, si vous faites le optionnel vous rencontrerez quelques personnages qui auront un poids important à la fin de la mission principale.

