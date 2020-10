Devoir presque tout le monde sur WhatsApp Il a ses inconvénients, par exemple que vous recevez des dizaines de messages auxquels vous ne pouvez pas toujours prêter attention. Parfois juste vous recevez des messages qui ne vous intéresse pas.

Heureusement, WhatsApp a des options pour ne pas être au courant de cette application tout le temps, surtout si vous recevez avis constants, et son propre ou visuel. Fondamentalement, il s’agit de mettre de l’ordre pour découvrir les messages importants et d’ignorer le reste bruit WhatsApp.

Ensuite, nous verrons comment nous pouvons faire taire WhatsApp. Plus précisément, comment désactiver des groupes ou des discussions individuelles temporairement ou pour toujours. Nous verrons également comment personnaliser les notifications et notifications que nous recevons pour qu’elles ne soient pas si ennuyeuses.

Mettre en sourdine les discussions ou groupes WhatsApp

Selon l’aide officielle de WhatsApp, «vous pouvez désactiver les notifications d’un chat individuel ou en groupe pendant une période donnée. Vous continuerez à recevoir les messages qui sont envoyés à ce chat individuel ou en groupe, mais votre appareil n’émettra pas de sons et ne vibrera pas ».

Choix de désactiver les notifications WhatsApp est disponible sur les versions iPhone et Android, Web et de bureau.

Par défaut, lorsque vous recevez un nouveau message, WhatsApp nous le fait savoir avec un son. Si le téléphone est désactivé, il le fera avec une vibration. Il affichera également le message ou une partie du message à l’écran. Ce n’est pas mal en soi. C’est mauvais quand tu reçois beaucoup de messages en peu de temps.

Pour cette raison, il est pratique, de temps en temps, de mettre en silence WhatsApp pour arrêter de recevoir des messages. Si vous dormez ou êtes en réunion, juste assez couper le son de votre téléphone ou le mettre en mode Ne pas déranger. Vous recevrez des messages mais WhatsApp n’émettra pas de sons ou de vibrations.

Un autre cas est que l’inconvénient est chats ou groupes spécifiques. Vous pouvez y aller un par un et décider de le désactiver. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaiterez peut-être désactiver un groupe individuel ou une discussion. Le fait est qu’en entrant dans chaque groupe ou chat et en cliquant sur information vous verrez une option appelée Silence.

Si vous cliquez sur Silence vous pouvez choisir une option parmi celles disponibles: 8 heures, 1 semaine, toujours. Vous continuerez à recevoir des messages, ils seront comptés, mais ils ne feront pas de bruit à leur arrivée. Idéal pour groupes très actifs dans lequel vous n’êtes pas intéressé à prêter attention pendant une période de temps spécifique.

Ajuster les notifications WhatsApp

Faire taire complètement WhatsApp ou seulement certains chats ou groupes sont des décisions radicales. Parfois, nous ne pouvons pas aller vers cette solution et nous n’avons pas d’autre choix que de recevoir des notifications lorsque de nouveaux messages arrivent.

Mais nous pouvons apporter certaines modifications pour rendre les notifications WhatsApp plus supportables. Plus précisément, on peut changer le son qu’il produit ou l’éliminer et ne garder que le notifications visuelles.

Depuis WhatsApp> Paramètres / Paramètres> Notifications vous pouvez activer et désactiver notifications visuelles de messages individuels, de groupes, prévisualisez ou non les messages. Il est également possible de décider si vous souhaitez garder les sons et / ou les vibrations activés pour savoir que de nouveaux messages sont arrivés. Et enfin, tu peux changer le son pour un autre moins ennuyeux.

Sur Android, il est également possible de modifier le durée de vibration ou priorisez les notifications avec les notifications de haute priorité pour être vu à l’écran.

Dans les deux cas, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut en cliquant sur Restaurer ou Hola dans la catégorie Notifications.

L’article Guide pour faire taire WhatsApp: discussions individuelles, groupes et notifications a été publié dans Hipertextual.