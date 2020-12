Sans faire trop de bruit, Prime vidéo a grimpé des positions et est devenu le favori de millions d’utilisateurs, bien qu’il soit toujours en retard Netflix et HBO. Cependant, son catalogue est chaque mois plus attrayant, combinant ses propres premières avec série à vie.

Son prix abordable, son intégration avec Amazon prime et la possibilité d’en profiter sur n’importe quelle plateforme ou appareil, faites Prime vidéo sur une plate-forme de contenu à la demande à considérer comme une deuxième option lorsque vous ne savez pas quoi regarder à la télévision.

Une autre incitation est sa fonction Vidéo de groupe, qui vous permet de regarder une série ou un film en compagnie de jusqu’à 100 amis. Tant que vous êtes tous dans le même pays. Voyons ce dont vous avez besoin pour voir le contenu de Prime vidéo en compagnie de Vidéo de groupe.

Conditions requises pour utiliser la vidéo de groupe

Comme nous l’avons dit, cette fonction est utilisée pour regarder du contenu Prime Video entre deux ou plusieurs personnes en même temps, chacune depuis leur domicile. La limite est de 100 personnes et intègre le chat pour commenter ce que vous voyez à l’écran.

Les conditions pour utiliser cette fonction sont essentiellement que chaque participant dispose d’un compte de Prime vidéo. S’il est content de acheter ou louer, chaque participant doit acheter ou louer ledit contenu. Pour reprendre les mots d’Amazon, «comme s’ils allaient le voir seuls».

Dans une première phase, Vidéo de groupe il n’est disponible que dans les navigateurs Web à l’exception d’Internet Explorer et de Safari. Espérons qu’à l’avenir, il pourra également être utilisé sur des appareils Fire tv, téléviseurs intelligents, consoles de jeux vidéo, smartphones, tablettes, etc.

Démarrer une vidéo de groupe sur Prime Video

Pour commencer à afficher tout contenu de Prime vidéo en entreprise à travers Vidéo de groupe Vous devrez choisir ce que vous voulez jouer en entrant dans son onglet correspondant. Parmi les options que vous verrez, le bouton se démarque Vidéo de groupe.

En cliquant dessus, vous devez entrer un nom d’utilisateur en tant qu’hôte de la visualisation. Cliquez ensuite sur Créer une vidéo de groupe et un lien à partager sera généré. Vous pouvez partager le lien en le copiant et en l’envoyant à vos amis en WhatsApp, email ou autre moyen ou cliquez sur Partager, qui nous permettra d’envoyer ce lien par e-mail, Facebbok et Twitter.

Rejoignez une vidéo de groupe sur Prime Video

En tant qu’invité, lorsque vous recevez un lien pour rejoindre une session de Vidéo de groupeIl vous suffit d’ouvrir ce lien dans votre navigateur Web. Vous devrez peut-être vous connecter avec vos informations de connexion. Amazon prime ou Prime vidéo.

Vous devrez entrer un nom pour être identifié dans le chat et, enfin, vous pourrez rejoindre la vidéo de groupe. Autrement, la lecture dépendra de l’hôte, tandis que les invités pourront converser dans le chat en envoyant des messages.

Si les invités n’ont pas de compte Prime vidéo, ils devront en créer un. S’ils n’avaient pas de compte antérieur, ils peuvent essayer le service gratuitement pendant 30 jours.

Avec Vidéo de groupe Vous pouvez organiser des hangouts et des marathons en série avec vos amis, chacun à la maison. Et avec son chat intégré, vous pouvez commenter le jeu en temps réel.

L’article Guide pour profiter de la vidéo de groupe dans Prime Video a été publié dans Hypertext.