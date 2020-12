Captain America en cours d’exécution dans Avengers: Age of Ultron

Captain America a longtemps attiré l’attention des fans de super-héros pour ses capacités spéciales et sa personnalité. Cependant, l’une des caractéristiques les plus étonnantes du personnage est son bouclier très résistant Et cela défie également les lois de la physique pour une raison quelconque.

Auparavant, on pensait que fabriquer un tel bouclier serait impossible, mais Hacksmith Industries, une société technologique qui partage ses projets sur YouTube, est allée plus loin dans la création de cette arme. Oui, ils ont créé le bouclier Captain America avec un aimant et aussi un laser complètement fonctionnel. Vous pouvez voir cette procédure incroyable dans la vidéo suivante.

Il n’y a pas de mots pour expliquer à quel point c’est incroyable bouclier créé par Hacksmith Industries, car ils ont montré que nous nous rapprochons de plus en plus du véritable bouclier Captain America dans la vraie vie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également consulter un prototype du costume Iron Man créé par un fan.

