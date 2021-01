Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques semaines, 2020 s’est terminée et nous sommes dans la saison au cours de laquelle des cérémonies de remise de prix sont organisées pour reconnaître le meilleur de l’industrie du jeu vidéo au cours de cette année. L’un de ces événements était celui organisé par le New York Videogame Critics Circle, qui vient de se produire et qui a désigné la surprise indépendante de l’année comme le meilleur gagnant.

Nous nous référons à Hades, le titre développé et distribué par Supergiant Games qui a été officiellement publié en 2020 (en dehors de l’accès anticipé). Comme nous vous l’avons dit il y a quelques semaines, ce jeu a reçu 6 nominations et a étonnamment remporté 5 d’entre elles, parmi lesquelles le Big Apple Award (Game of the Year) se démarque. La seule nomination non récompensée était le Statue of Liberty Award du meilleur monde.

Big Apple Award du meilleur jeu de l’année

–

Animal Crossing: Nouveaux horizons

The Last of Us Part II

Final Fantasy VII: Remake

DOOM Eternal

Yakuza: comme un dragon

Hadès ⭐

–

Félicitations à Hadès par @SupergiantGames

Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce jeu incroyable! – NYGameAwards (@NYGameAwards) 27 janvier 2021

Hades a été le jeu le plus récompensé aux Ney York Game Awards

Le grand absent de la soirée était définitivement The Last of Us: Part II, car avec Final Fantasy VII Remake, il avait 5 nominations et émergeait comme un favori pour au moins remporter la meilleure performance d’Abby (Laura Bailey) ou Ellie (Ashley) Jonson), mais le prix est allé à Hadès, pour les multiples rôles que Logan Cunninham avait.

Final Fantasy VII Remake a également eu le même nombre de nominations, mais a réussi à remporter le Freedom Tower Award du meilleur remake. Des jeux comme Animal Crossing: New Horizons, Genshin Impact, Ghost of Tsushima et Half-Life: Alyx ont également remporté 1 prix. Aucun autre jeu n’a été victorieux plus d’une fois, à part Hadès.

Une chose que vous devez savoir, c’est que le New York Videogame Critics Circle est composé de critiques de l’industrie, d’écrivains, de journalistes et d’un groupe de journalistes de magasins de jeux vidéo, tels que TIME, The Washington Post, PC Gamer et bien d’autres. Vous pouvez voir tous les membres sur cette page.

Nous vous laissons la liste des gagnants ci-dessous.

Meilleur jeu de l’année (Big Apple Award)

Animal Crossing: New Horizons The Last of Us: Part II Final Fantasy VII Remake DOOM Eternal Yakuza: Like A Dragon

VAINQUEUR: Hadès

Meilleur jeu pour enfants (zoo pour enfants de Central Park)

Rêves

VAINQUEUR: Animal Crossing: New HorizonsSortir du bon travail! Drake Hollow Sackboy: Une grande aventure dans la salle de jeux d’Astro

Meilleur jeu mobile (A-Train Award)

Roundguard Necrobarista Creaks Little Orpheus Good Sudoku

VAINQUEUR: Genshin ImpactVeste large Ocean Big

Meilleur jeu AR / VR (Coney Island Dreamland Award)

VAINQUEUR: Half-Life: AlyxWalking Dead: Saints & Sinners Dreams Paper Beast Escadrons Star Wars

Meilleur jeu indépendant (Off Broadway Award)

Ori et la volonté des feux follets Le désir: Patience

VAINQUEUR: HadèsFall Guys Spiritfarer Umurangi Generation

Meilleure musique dans un jeu (Tin Pan Alley Award)

Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy VII Remake The Last of Us: Part II Teenage Blob

VAINQUEUR: HadèsMarvel’s Spider-Man: Miles Morales Fuser Ghost of Tsushima

Meilleur monde (Statue de la Liberté)

VAINQUEUR: Ghost of TsushimaAssassin’s Creed: Valhalla Final Fantasy VII Remake Microsoft Flight Simulator Hades Umarangi Generation Demon’s Souls Cyberpunk 2077 (pour PC)

Meilleur récit (Prix Herman Melville)

The Last of Us: Part II If Found Assassin’s Creed: Valhalla

VAINQUEUR: HadèsMarvel’s Spider-Man: Miles Morales Cyberpunk 2077 (pour PC) Trahison à Beatdown City

Meilleure performance dans un jeu (Great White Way Award)

Laura Bailey comme Abby dans The Last of Us: Part II Ashley Johnson comme Ellie dans The Last of Us: Part II Briana White comme Aerith dans Final Fantasy VII Remake August Aiden comme Tyler Ronan dans Tell Me Why

GAGNANT: Logan Cunningham dans le rôle de Lord Hades / Poséidon / Achille / Charon / le narrateur / Asterius in HadesNadji Jeter comme Miles Morales dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Keanu Reeves comme Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077

Meilleur remake (Freedom Tower Award)

GAGNANT: Final Fantasy VII: RemakeResident Evil 3 M. Driller: DrillLand Black Mesa Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Demon’s Souls

Meilleure équipe e-sport (Captain Award)

DAMWOM Gaming San Francisco Shock

VAINQUEUR: Red Bull OGDallas Empire TSM

Meilleur jeu d’esports (Shea Stadium Award)

Ligue de combat de rue

VAINQUEUR: Overwatch LeagueMondiaux (League of Legends) IEM Katowice Final Kombat (Mortal Kombat 11)

Meilleur journalisme de jeu vidéo (Prix Knickerbocker)

Maddy Myers

VAINQUEUR: Jason SchreierNicole Carpenter Emanuel Maiberg Kazuma Hashimoto Claire L.Evans Zoyander Street Ewan Morgan

Dans le cas où vous l’avez manqué: Hades est le meilleur jeu de 2020 pour le magazine TIME.

Qu’avez-vous pensé de ce prix? Pensiez-vous qu’Hadès serait le jeu le plus récompensé de cet événement? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons d’Hadès, nous en profitons pour vous dire qu’il pourrait être en route vers Xbox Game Pass. En revanche, nous vous informons que c’était le meilleur jeu selon les avis des utilisateurs de Steam et qu’il s’agissait du jeu indépendant le plus téléchargé sur le Nintendo eShop en 2020.

Hades est disponible sur Nintendo Switch et PC (via PC et Epic Games Store). Vous pouvez en savoir plus sur cet indie si vous visitez son dossier.

