L’une des surprises les plus agréables que le 35e anniversaire de la saga du plombier moustachu a apporté avec elle était sans aucun doute le plateforme de bataille royale Super Mario Bros. original, sorti en 1985. Le jeu, disponible du 1er octobre au 31 mars de l’année prochaine, a organisé événements compétitifs en ligne assez régulièrement, et maintenant que Halloween approche à grands pas, il ne peut en être autrement, n’est-ce pas?

【マ リ オ 35 SP バ ト ル[10/30~11/2]】

次 回 の 「ス ペ シ ャ ル バ ト ル」 は 、 ス タ ー ト 時 の コ イ ン が 100 枚! 「ハ ロ ウ ィ ン で 大盤 振 る 舞 い バ ト ル」。

ピ ン チ の 時 に は 迷 わ ず ア イ テ ム ル ー レ ッ ト を 活用 し ま し ょ う。

ハ ロ ウ ィ ン ら し い く ら ~ い コ ー ス 構成 に な っ て い ま す。 # SuperMarioBros35 # ス ー パ ー マ リ オ オ 35 周年 pic.twitter.com/FfLBkMIbqu – ス ー パ ー マ リ オ ブ ラ ザ ー ズ 35 周年 (@ supermario35th) 28 octobre 2020

Via le compte Twitter officiel de l’anniversaire de Mario, Nintendo a annoncé un nouvel événement de combat spécial pour Super Mario Bros.35 qui se tiendra entre 30 octobre (demain!) et le 2 novembre. Le thème choisi pour honorer les fêtes d’Halloween a été «niveaux de nuit«: Les scénarios choisis étaient 1-2, 3-1, 3-2, 3-3, 4-2, 6-1, 6-2 et 6-3, tous se déroulant de nuit et avec un niveau de difficulté Assez bien mesuré pour vous donner des frissons. Comme il est d’usage dans le titre, les joueurs commenceront avec cent pièces.

Et vous, allez-vous essayer ce nouvel événement? Ou avez-vous peur?

