Halo: The Master Chief Collection compte plus de joueurs que jamais grâce à l’arrivée de ses multiples versements sur PC et à sa récente première sur Xbox Series X et Xbox Series S.

343 Industries travaille dur sur le nouvel opus de la franchise, mais ne veut pas abandonner complètement les joueurs de la collection. Pour cette raison, il a annoncé une mise à jour gratuite pour lancer la saison 5 du jeu.

La mise à jour offrira des surprises aux fans chevronnés de la série, car elle comprendra du nouveau contenu pour Halo 3 et Halo: Reach. La bonne nouvelle est que le studio a déjà confirmé la date de sortie de la mise à jour et une partie de ses ajouts.

Halo Saison 5: MCC arrive avec un nouveau contenu pour la saga

Halo: The Master Chief Collection recevra une nouvelle mise à jour gratuite la semaine prochaine. Pour être plus précis, les joueurs pourront télécharger la mise à jour le mercredi 27 janvier. Cela marquera le début de la saison 5 du jeu.

343 Industries ont préparé 80 nouvelles pièces d’armure qui peuvent être débloquées dans Halo 3 et Halo: Reach. Il publiera également des skins supplémentaires pour les armes de la collection. Pour couronner le tout, il y aura également un nouvel ensemble de défis avec 4 récompenses uniques.

Tous les fans auront accès au nouveau contenu, car la mise à jour gratuite viendra sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. 343 Industries a promis qu’il y aurait d’autres surprises à révéler dans les semaines à venir.

Le studio a publié une courte vidéo pour nous montrer en action certaines des armures qu’il ajoutera à Halo 3 et Halo: Reach. Vous pouvez le voir ci-dessous:

La saison 5 de MCC arrive gratuitement en une semaine seulement! Avec:

🛡️ 80 pièces d’armure à débloquer dans Halo 3 et Reach

👥 Nouveaux skins d’armes

🤼 Un nouvel ensemble de défis saisonniers avec 4 récompenses uniques

🎮 Sur Xbox One, Series X | S et PC

🔥 Et plus encore! Tous vivent le 27 janvier. pic.twitter.com/873FKJ23fe – Halo (@Halo) 22 janvier 2021

Halo: The Master Chief Collection est disponible pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les actualités liées à la franchise.

