Fans de Halo et propriétaires de Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X ou PC Ils attendent avec impatience le nouvel épisode de la saga, Halo Infinite, qui arrivera dans la dernière partie de 2021 si tout se passe bien, comme confirmé 343 Industries. Mais le studio, en plus du nouveau jeu, est toujours plongé dans l’amélioration et l’expansion de Halo: The Master Chief Collection, une compilation qui recevra bientôt un nouvelle mise à jour.

Il 27 février, MCC recevra une mise à jour complètement gratuit qui marquera le début de la saison 5. Il est très curieux que 343 Industries en introduisent 80 pièces d’armure pour Halo 3 et Halo Reach. Dans le cas de la troisième tranche, le jeu vidéo original est sorti en 2007, il recevra donc plus de nouveau contenu 13 ans plus tard voir la lumière pour la première fois.

343 Industries fait un grand travail avec Halo: MCC et maintient la franchise en vie, en la mettant à jour périodiquement. En plus de ce qui précède, le nouveau patch, qui sera disponible pour Xbox One, Series X et S et PC, apportera nouveaux aspects pour les armes, de nouveaux défis avec quatre récompenses uniques et encore plus de nouveautés à découvrir.

Halo: la collection Master Chief c’était terminé avec l’arrivée de Halo 4 fin 2020, car il faut rappeler que 343 Industries n’a pas l’intention d’inclure Halo 5 dans cette collection. En outre, il a un jeu croisé entre PC et Series X, qui est un autre point positif du jeu. Enfin, pour vous rappeler que Bungie supprimera prochainement le site Web d’origine de Halo, y compris les statistiques et les fichiers de ses joueurs.

