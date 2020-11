Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

343 Industries a commencé à tester publiquement Halo 4 pour PC il y a quelques semaines. Tout est prêt pour son arrivée dans Halo: The Master Chief Collection, alors que le studio a finalement confirmé une date de sortie aujourd’hui.

Il y a une très bonne nouvelle pour les fans de la franchise, car ils n’auront pas à attendre longtemps pour profiter de cet opus depuis leur ordinateur. Pour accompagner l’annonce, 343 Industries a sorti une bande-annonce qui passionnera sans aucun doute plus d’un joueur.

Quand Halo 4 fera-t-il ses débuts sur PC?

Le développeur a confirmé que Halo 4 sera jouable sur PC au début de la semaine prochaine. Le jeu rejoindra Halo: The Master Chief Collection le mardi 17 novembre. Comme les versions précédentes, Halo 4 sera proposé sur le Microsoft Store et sur Steam.

Les utilisateurs du Xbox Game Pass sur PC pourront profiter du titre sans frais supplémentaires à compter de sa sortie. 343 Industries a assuré que le jeu arrivera optimisé et avec une campagne entièrement remasterisée.

Le studio promet que le jeu sera meilleur que jamais sur PC, prenant en charge jusqu’à 4K Ultra HD et 60 images par seconde. De plus, il y aura des options pour personnaliser les commandes, la prise en charge du moniteur ultra-large et les ajustements du champ de vision.

Halo 4 arrivera sur PC avec sa campagne, 25 cartes pour le mode multijoueur et tout le contenu lié à Spartan Ops. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons la nouvelle bande-annonce ci-dessous:

Halo 4 arrive sur PC via Halo: The Master Chief Collection le 17 novembre. Dans ce lien, vous trouverez toutes les actualités liées à la franchise.