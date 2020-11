Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/11/2020 08:55

La Collection Master Chief Il est arrivé à l’origine sur Xbox One en 2014. Maintenant, six ans plus tard, les utilisateurs de PC peuvent enfin profiter pleinement du contenu de cette collection. C’est comme ca, Aujourd’hui, il a été révélé que Halo 4 fera partie de cette collection le 17 novembre.

Halo 4 est optimisé pour PC et nous propose une campagne entièrement remasterisée. De la même manière, on peut profiter du mode Spartan Ops, ainsi que du multijoueur dont on se souvient tellement. Vous pouvez consulter la bande-annonce de révélation ci-dessous.

Contrairement à son homologue sur consoles, la Master Chief Collection est arrivée en partie sur PC. De cette manière, les utilisateurs de cette plate-forme ont reçu sporadiquement la série Halo. Heureusement, la collection sera enfin complète la semaine prochaine.

