Avec l’arrivée de Halo 4 sur Windows, le plus que prévu est presque terminé, depuis de nombreuses années, le saut de la saga Halo de plusieurs générations de Xbox vers Windows. Et est-ce que depuis juillet, lorsque Halo 3 a été ajouté à l’édition PC de The Master Chief Collection, nous comptons tous les jours pour que le saut de la saga Xbox la plus emblématique à Windows sera (presque) consommé. Et heureusement, l’attente n’a pas été particulièrement longue, surtout si on la compare à celle qui a eu lieu depuis le début des spéculations avec l’arrivée de The Master Chief Collection à Windows.

Et aujourd’hui, nous savons, de TechPowerUp, qu’il y a déjà une date définitive pour cela: Halo 4 sortira sur PC le 17 novembre. Un saut qui, comme cela s’est produit avec ses trois prédécesseurs, offrira des graphismes améliorés, la prise en charge de plusieurs résolutions et rapports d’aspect, ainsi que des taux d’images par seconde plus élevés. Et c’est que, même si cela fait mal (en raison du passage du temps), nous nous souvenons que Halo 4 a fait ses débuts il y a sept ans, en 2013, de sorte que le matériel actuel est capable de bien plus que ce qu’il pouvait offrir il y a sept ans.

Concernant les possibilités d’achat, Halo 4 peut être acheté indépendamment ou dans le cadre de la collection Master Chief, qui inclut Halo Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST et maintenant Halo 4. Une option parfaite si vous voulez vous offrir un bon marathon du Master Chief, soit pour vous souvenir de l’ancien et bons moments, ou pour savoir si vous n’avez pas pu en profiter à l’époque. De toute évidence, en plus, vous pouvez également jouer à Halo 4 sur Windows, et au reste des titres inclus dans The Master Chief Collection, si vous avez un abonnement à Xbox Game Pass pour PC ou Xbox Game Pass Ultimate.

Terminé, donc, et avec ce Halo 4 remasterisé pour Windows, le saut de (presque) tous les titres classiques de Halo sur PC, tous commencent à penser à l’avenir. Et est-ce que si Halo 3 fermait la trilogie originale, Halo 4 a lancé la saga Reclaimer, dont nous attendons son troisième opus depuis 2018, date à laquelle il a été annoncé pour la première fois à l’E3. Je parle, bien sûr, de Halo Infinite, un titre que nous nous attendions à faire ses débuts avec la nouvelle génération de Xbox, mais cela a finalement été retardé jusqu’en 2021 et pour lequel nous n’avons toujours pas de date de sortie spécifique. Un titre qui, rappelons-le, sera le premier de la série à arriver simultanément sur Xbox et PC.

Et si, les références continues que j’ai faites selon lesquelles Halo n’a pas fini d’arriver complètement sur PC ont à voir avec Halo 5: Guardians. Tout comme il y a quelques années, l’étude indiquait que Halo 4 n’atteindrait pas PC, ce même 2020, ils ont de nouveau confirmé que Halo 5 ne ferait pas le saut vers Windows. Sinon, je le croirais et le regretterais. Cependant, avec les précédents de 343 Industries, ce que je vais faire, c’est attendre quelques années, pour voir si, malgré ce qui a été dit, je peux enfin y jouer sur PC, en complétant, alors oui, vraiment, le Master Chief saut de Xbox à Windows.