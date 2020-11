Les plans de Microsoft et de 343 Industries étaient de lancer la console de nouvelle génération, Xbox Series X, ainsi que «le jeu Halo le plus ambitieux jamais créé». Cependant, cela n’a pas été possible en raison du retard Halo Infinite jusqu’en 2021, sans date plus précise qui nous fait marquer notre calendrier en rouge. L’étude responsable a indiqué qu’ils avaient besoin d’un peu plus de temps pour terminer le travail requis afin que la nouvelle livraison était aux attentes attendues.

Depuis lors, 343 Industries n’a parlé que pour nier les rumeurs suggérant que Halo Infinite subirait un autre retard. Il y a eu peu d’adeptes de cette saga à succès qui ont montré leur inquiétude et leur mécontentement face au manque d’informations à de nombreuses reprises, alors l’étude a voulu transférer quelques mots à travers un nouveau poste sur votre site Web où s’engager à être beaucoup plus communicatif.

Halo Infinite | Microsoft

«Nous sommes impatients d’entrer dans le détail de l’histoire et des personnages de la campagne Halo Infinite, pour plonger dans exactement comment fonctionne la personnalisation et comment il est affiché visuellement dans l’expérience multijoueur », lit-on dans la déclaration. De même, à la question répétée de savoir quand tout ce contenu sera montré, 343 Industries répond que le mieux qu’ils puissent dire pour le moment est “quand c’est prêt”.

«Nous savons que vous êtes tous très impatients de savoir ce qui se passe avec Infinite et en raison de nombreuses circonstances à la suite de notre changement de date, nous sommes restés silencieux plus longtemps que nous le voulions. Nous travaillons avec l’équipe pour fournir une mise à jour à la fin de l’année et établir des plans pour être beaucoup plus communicatifs dans les mois à venir. ” Avec tout cela, ils ajoutent que leur prochaine mise à jour de la communauté aura lieu le 17 décembre, il est donc possible que nous recevons plus de nouvelles sur Halo Infinite ce jour-là.