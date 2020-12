Halo Infinite sera lancé sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC à l’automne 2021. Il y a quelques instants, le directeur de campagne Halo Infinite, Joseph Staten, a annoncé que le nouvel opus de la franchise ferait ses débuts à l’automne 2021. , ce qui signifie un certain temps entre septembre et décembre. Au milieu du battage médiatique pour ce que beaucoup considèrent comme la lumière au bout du tunnel pour ce projet qui a récemment souffert de doutes et d’incertitudes Bonnie Ross, à la tête de 343 Industries, a ajouté à l’attente en faisant allusion à la date à laquelle le jeu pourrait être sur le marché.

Date de sortie

Selon un message de Joseph Staten sur son compte Twitter officiel, où il était fier des progrès réalisés par l’équipe de développement Halo Infinite, la livraison pourrait débuter le 15 novembre 2021. Parce que? Comme l’a souligné le patron du 343i, le 20e anniversaire de Halo aura lieu à cette date, il est donc très probable que Microsoft, Xbox et 343i fêteront en grand avec les débuts du très attendu Halo Infinite.

“Il y a ceux qui ont dit que ce jour ne viendrait jamais …” Mais heureusement, c’est le cas! Nouveau lot de nouvelles et de captures d’écran @Halo Infinite aujourd’hui. Merci pour toute votre passion et votre patience, mes amis. Nous prenons le temps de bien faire ce jeu. https://t.co/OCGt6DURCg – Joseph Staten (@joestaten) 9 décembre 2020

Staten dit qu’après quelques mois de travail acharné, l’équipe reviendra des vacances de Noël en janvier pour «terminer le jeu à un rythme sain»: «J’ai rejoint 343i alors que l’équipe était aux prises avec les retours de la démo de la campagne de juillet. Cette discussion se résumait à une vérité fondamentale: nous avions besoin de plus de temps pour bien faire les choses. Il ajoute que la sortie du titre à la fin de l’année prochaine “n’est que le début de l’aventure”.

Jusqu’à présent, nous pouvons confirmer que Halo Infinite fera ses débuts à l’automne 2021, avec des plans de lancement sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC, mais il n’y a pas encore de date officielle. Cependant, il n’est pas fou de penser que la Xbox ne manquera pas la célébration des 20 ans de Halo et plus car ils ont lieu au début des fêtes de fin d’année 2021. Rappelons que les premières images du multijoueur de Halo Infinite ont déjà été révélées ainsi que de nouvelles armes et cartes.