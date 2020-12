L’un des jeux les plus attendus pour ce 2020 était, sans aucun doute, Halo Infinite. Il s’agit du retour de l’un des tireurs les plus réussis et de l’une des promesses plus intéressant pour les joueurs. Et bien que nous ne soyons toujours pas très clairs sur les points concernant sa sortie, il y a des choses que ses développeurs ne supportent pas, comme l’arrivée de toutes sortes de rumeurs indiquant leurs projets futurs.

Si vous avez récemment dû nier les rumeurs sur l’existence d’une bataille royale pour leur jeu, ils doivent à nouveau nier les rumeurs sur leurs modifications. Sont apparus récemment Mentionne Halo Infinite n’est finalement pas disponible sur Xbox One, ce qui n’a à aucun moment été indiqué dans l’étude. Et, dès que ces rumeurs leur sont parvenues, ils n’ont pas hésité à les nier.

Il a été le Community Manager de 343 Industries, John Junyszek, qui a été chargé d’exclure que cette rumeur soit vraie. En fait, il a mentionné que les joueurs pourront profiter du jeu sur PC et Xbox One et Xbox Series X | S, un plan qui a été annoncé depuis le premier jour. Et c’est que, dès le début, ils étaient clairs que c’étaient leurs plans.

Concernant la date de sortie, nous devrons malheureusement attendre un peu plus longtemps pour bien la connaître, même si nous savons qu’ils sont prêts à le faire. lancer ce travail à l’automne 2021. De cette manière, ils sont sûrs de pouvoir développer sereinement leur projet et donner vie à l’un des jeux que la communauté des joueurs et eux-mêmes souhaitent.