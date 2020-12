Halo Infinite apparaît dans de nouvelles images de son mode multijoueur

Halo Infinite a été retardé l’été dernier pour améliorer l’apparence générale du jeu après que les premières images de jeu présentées aient eu un grand impact. Le plan de jeu original prévoyait de lancer la campagne et de lancer le mode multijoueur avec la Xbox Series X, bien que toute la section multijoueur allait être séparée et proposée en tant que produit gratuit, rapprochant Halo du concept de F2P qui fonctionne si bien dans les jeux. comme Call of Suty Warzone ou Fortnite.

Comme vous le savez tous, hier, il a été annoncé que Halo Infinite n’arriverait pas au printemps 2021, une date des plus rumeurs pour le titre et qu’il faudrait attendre ni plus ni moins que jusqu’à l’automne 2021 pour y jouer. Ce retard d’un an dans un jeu qui était presque prêt à sortir choquera sûrement tous les joueurs, mais la raison principale réside sûrement dans offrir des graphiques de pointe, quelque chose qui avec la version précédente de Halo Infinite, il semblait que cela n’allait pas être accompli.

Un bon exemple de cette section graphique renouvelée est les premières images de l’une des cartes multijoueurs Halo Infinite, ainsi que de nouveaux modèles de personnages et d’armes pour ce mode de jeu. Ces images, partagées dans le même post qui annonçait la nouvelle fenêtre de lancement de Halo Infinite, nous donnent un peu d’espoir pour le lifting que le jeu verra.

Donc, après ces images, il est clair pour nous que le développement de Halo Infinite se déroule bien, mais ils ont beaucoup de travail à faire. Peut-être qu’à l’automne 2021 on a fini par voir un jeu qui se situe au niveau du nom de la saga et de l’ambition que 343 avait placé dans ce titre.