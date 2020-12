Le protagoniste de Halo pourrait atteindre le jeu vidéo Fortnite

Le nouveau chapitre de la cinquième saison de Fortnite Battle Royale a commencé hier avec de nombreuses nouvelles intéressantes, notamment: les Chasseurs, des guerriers d’autres mondes. L’un d’eux est le chasseur de primes de la série The Mandalorian, et un message publié par PlayStation sur les réseaux sociaux suggère que Kratos de God of War rejoindra également le jeu. Par conséquent, une rumeur vient de sortir sur l’apparition du Master Chief, le protagoniste de Halo, dans le jeu. Il est à noter que ni Epic Games ni Microsoft n’en ont dit quoi que ce soit.

Le Master Chief arrivera-t-il à Battle Royale?

Hier après-midi, un utilisateur de Twitter nommé Mang0e a publié plusieurs captures d’écran montrant divers articles cosmétiques Fortnite basés sur la saga Halo: un costume de Master Chief, un planeur en forme de pélican et un geste ou une émote appelé “Lil Warthog », où apparaît le véhicule Mongoose. Un remplacement de la pioche a également été divulgué: le marteau gravitationnel.

J’ai suivi la source de cette image originale sur 4Chan. Guy qui l’a posté anonymement prétend qu’il a un ami qui travaille à l’épopée qui avait raison sur Salty Towers et Mandalorian Mythics. La description lit “Master Chief Petty Officer John 117”. pic.twitter.com/rc0szrtat9 – Mang0e – Fortnite Dataminer (@ Mang0e_) 3 décembre 2020

Ce dataminer spécialisé dans Fortnite assure que le plus faible de l’information “a un ami qui travaille chez Epic” et qu’il a déjà réussi avec les changements dans Pisos Picados et à l’arrivée du contenu de The Mandalorian. Ces sources parlent également de l’arrivée prochaine d’un mode à durée limitée basé sur “Capture the Flag” de Halo avec des équipes rouges et bleues. Sans être aucun de ces officiels, la possibilité de voir le protagoniste de la saga Halo peut être une réalité. Rappelons-nous que des personnages comme Thanos, de Star Wars et plus sont apparus dans le jeu. Nous devrons être très attentifs aux futurs ajouts qu’Epic Games met dans Fortnite Battle Royale.

