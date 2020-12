À la mi-décembre, Huawei a finalement lancé la première version bêta d’HarmonyOS pour les téléphones mobiles, après que cette alternative à Android ait fait ses débuts sur les téléviseurs, les routeurs et autres appareils. Cette première version c’était très similaire à EMUI 11 sur Android.

De Huawei, ils ont assuré que la version finale d’HarmonyOS sortira un nouveau design, mais il semble y avoir une bonne explication à la relation entre HarmonyOS et Android: apparemment, aujourd’hui HarmonyOS est basé sur Android, selon diverses pistes compilées par XDA.

AOSP avec quelques étapes supplémentaires

En Occident, les informations d’HarmonyOS qui nous parviennent sont encore un peu du ouï-dire. La version anglaise de la documentation officielle n’est pas aussi à jour que la version anglaise, et alors que Huawei a ouvert la version bêta pour les développeurs sur cinq téléphones et avec un émulateur, les deux méthodes de test du système sont limitées à la Chine continental.

Ce que nous savons d’HarmonyOS, c’est qu’il s’agit d’un système d’exploitation polyvalent et micro-noyau par lequel la société souhaite remplacer Android. Parmi ses vertus se trouverait être capable d’exécuter des applications Android, avec des références au compilateur ARK, mais en omettant le fait que le système est basé sur AOSP.

Pour ceux qui ont pu essayer HarmonyOS, la conclusion est claire: HarmonyOS est, aujourd’hui, fortement basé sur AOSP, la partie open source d’Android. Cela est évident lors du test d’applications axées sur les anciennes versions d’Android, qui affiche un message identique à Android, mais en changeant son nom en HarmonyOS.

Comme si cela ne suffisait pas, en consultant la structure des dossiers et fichiers d’HarmonyOS via ADB, il est évident que l’ensemble du framework Android est inclus. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela: AOSP est open source, tout comme OpenHarmony, l’équivalent AOSP d’HarmonyOS. Ce qui est peut-être le plus frappant, c’est que Huawei a joué un peu de distraction, car au début, il a annoncé HarmonyOS comme un “système d’exploitation complètement différent d’Android ou d’iOS”.

Maintenant, nous parlons de la situation actuelle, donc ce pourrait changer à l’avenir. Dans la feuille de route de Huawei pour HarmonyOS, il a été mentionné que la version basée sur AOSP servirait de moyen de transition jusqu’à ce que ce système complètement nouveau et autonome soit prêt, avec une architecture basée sur le micro-noyau HarmonyOS.

Via | XDA

