La tendance de la technologie actuelle vise toujours une plus grande mobilité, il n’est donc plus étrange pour quiconque que de nouveaux appareils sans fil de toute sorte émergent. L’objectif est que vous utilisiez moins vos mains pour que l’utilisation des gadgets soit de plus en plus intuitive et surtout confortable. De plus, cela vous permet également d’avoir plus de liberté pour mener à bien les activités quotidiennes sans vous soucier des câbles ou avoir les mains pleines.

Il est vrai que nous nous sommes déjà habitués à voir des écouteurs sans fil, mais cette fois nous avons fait une sélection de gadgets qui peuvent être portés autour du cou avoir le mains libres. Dans la liste, vous trouverez des produits sonores – d’environ casque de sport jusqu’à environ Haut-parleurs sans fil– et d’autres accessoires très utiles pour la vie quotidienne, comme un Liseuse ou une étui de téléphone suspendu. L’avantage est qu’ils s’utilisent tous sur le cou de manière pratique et ergonomique.

DU SON

Haut-parleurs Bluetooth Bluedio

Vous aimez emporter votre musique partout, mais vous n’aimez pas vous déconnecter de votre environnement ou vous abîmer les oreilles avec des écouteurs? Alors ces enceintes pratiques sont faites pour vous. ses forme ergonomique s’adapte confortablement autour du cou et comporte haut-parleurs de chaque côté, qui sont orientés vers le haut pour pointer directement sur les oreilles et créer un son surround profond. Il a connexion bluetooth pour se connecter à n’importe quel appareil, ainsi qu’à un Fente SD pour lire des fichiers WAV et MP3. Aussi incorpore un microphone pour prendre des appels mains libres et des commandes de volume et de lecture.

Casque avec haut-parleur externe LG Tone HBS-835S

Bien sûr, selon la situation, vous pourriez préférer avoir les oreilles claires ou, au contraire, vous isoler des bruits extérieurs pour vous concentrer sur votre musique. La meilleure façon de le faire est d’utiliser ces écouteurs, qui ont également Haut-parleurs externes certifiés DGT, afin que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux à tout moment. Son son comporte le prestigieuse firme JBL et incorporer l’application Tone & Talk, qui peut lire des messages texte ou des mémos vocaux, Entre autres fonctions.

Casque de sport

Pesage uniquement 37 grammes Et d’une taille compacte, ces écouteurs sont parfaits pour toute activité sportive. Son fil passe derrière la tête et s’adapte aux oreilles pour éviter de s’emmêler ou de tomber avec un mouvement brusque. De plus, ils sont résistant à la transpiration et la batterie a un autonomie jusqu’à 12 heures. Ils offrent un son de haute qualité, avec des aigus nets et des bas profonds. Peut être plié et inclure un étui pour un transport facile.

ACCESSOIRES

Liseuse

L’un des problèmes les plus courants auxquels les lecteurs sont confrontés est le manque d’éclairage adéquat lorsqu’ils sont à l’intérieur ou la nuit. Et bien qu’une lampe puisse résoudre le problème, elle vous empêche également de bouger librement. La solution? Cette lampe de lecture au cou, qui deux spots LED de chaque côté pour un éclairage parfait. Avoir trois niveaux de luminosité (grand angle, réflecteur et lumière ponctuelle) et un 12 heures d’autonomie En moyenne. Les bras sont souple et sont enduits de silicone souple pour plus de confort.

Assistance mobile

Ce support a été conçu pour ceux qui ne peuvent pas rester assis au même endroit tout en regardant des films ou des séries sur leur mobile. Et est-ce qu’au lieu de se fixer sur une table, il se bloque autour du cou pour pouvoir l’emporter partout sans perdre de vue l’écran du téléphone. Il est fait d’aluminium pour le rendre léger et dispose d’un coussin en caoutchouc pour le rendre plus confortable. Le support peut pivoter à 360 degrés et peut contenir des smartphones jusqu’à 7,3 pouces.

Étui pour téléphone portable Knok

Vous en avez assez d’oublier où vous avez laissé votre mobile ou de chercher où le recharger? Ne vous inquiétez pas de cet étui suspendu, qui se compose d’un coque en silicone transparent, flexible et avec protection contre les chocs (disponible pour la plupart des modèles de iPhone, Samsung et Huawei). De plus, il intègre un corde en polypropylène 1,5 mètre réglable, ce qui est résistant et repousse l’humidité. Est disponible en plus de 30 couleurs et designs, et a des détails en laiton doré.

Mini ventilateur personnel

Il est vrai qu’il reste quelques mois avant l’été, mais déjà en mars, des températures de 33 degrés seront atteintes dans certaines régions du pays. C’est donc le moment idéal pour se préparer à la chaleur. C’est le cas de ce mini ventilateur personnel, qui vous permet de l’accrocher autour de votre cou pour apporter de l’air frais partout. Avoir une tête sur chaque bras et a trois niveaux de vitesse. De plus, vous pouvez ajuster à 360 degrés pour l’accueillir à l’angle indiqué. Il est chargé par un port USB et atteindre un autonomie jusqu’à six heures.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 03-12-2020.