Ne manquez pas des marques comme Cecotec, Samsung ou JBL.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Nous terminons janvier dans quelques jours et nous avons pensé que vous voudriez peut-être une Offres AliExpress. Nous avons effectué une recherche générale et nous avons trouvé 10 offres qui, selon nous, pourraient vous faire sourire. Avec ces offres, tenez votre portefeuille fort, vous ne dépenserez pas plus que nécessaire, mais avec ces prix Qui résiste?

AliExpress Plaza et ses offres de fin janvier

Haut-parleur JBL Flip 4En ce qui concerne les haut-parleurs Bluetooth, JBL prend le gâteau pour la qualité audio son, autonomie et connectivité. Ce JBL Flip 4 est capable de tourner pendant 12 heures sans interruption grâce à son énorme Batterie de 3000 mAh. Avec la technologie JBL Connect +, vous pouvez reliez jusqu’à 100 haut-parleurs avec la même fonction, et ainsi pouvoir avoir de la musique dans n’importe quel coin de votre maison ou organiser une fête épique. Acheter sur AliExpress: Haut-parleur JBL Flip 4Croix Oral B PRO 600: avoir une bouche saine nous aide à éviter une série de maux et de maladies qu’aucun de nous ne veut traverser. Eh bien, pour cela, cette brosse à dents électrique d’Oral B nous aidera dans tout ce qui concerne l’hygiène bucco-dentaire. Avec son tête supplémentaire nous ferons un Nettoyage 3D et nous enlèverons jusqu’à 100% plus de plaque qu’avec une brosse manuelle. La firme allemande s’assure que cette brosse oscille, tourne et impulsions tout le temps pour éliminer plus de plaque. Acheter sur AliExpress: Oral B PRO 600 CrossCasque JBL TUNE 750BTNCSi vous recherchez une qualité sonore, un confort et une autonomie à percer, ces écouteurs sont la solution idéale. C’est à propos de casque serre-tête de la firme JBL qui promettent netteté et autonomie. Ils sont sans fil et sa batterie peut nous offrir jusqu’à un total de 15 heures avec une charge complète. Promet certains basse intense et audio immersif. Ils ont une annulation dynamique du bruit, ainsi que commande vocale, et ont un design léger et sont également pliables. Acheter sur AliExpress: JBL TUNE 750BTNCRécepteur satellite HD Engel RS8100Y: si vous faites partie de ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qui est diffusé à la télévision espagnole et sont ouverts à de nouveaux horizons, nous vous présentons ce récepteur satellite avec lequel vous pouvez syntonisez des chaînes du monde entier. Profitez de la ligue de football gambienne, ainsi que des matins télévisés d’Amérique du Nord ou de la dernière heure du Chili. Vous n’en aurez besoin que d’un antenne parabolique comme support. Acheter sur AliExpress: Engel RS8100YAspirateur balai sans fil Philips SpeedproSi vous cherchez un aspirateur pour fonctionner d’une seule main, et pour arriver là où vous voulez (même le plafond), ne cherchez pas plus loin. Ce Philips SpeedPro est idéal pour tous les types de nettoyage dans votre maison. Avec ton pinceau qui aspire à 180 ° vous n’aurez aucun problème à atteindre cette poussière qui reste dans un coin. Il atteint les zones les plus difficiles et élimine la saleté partout où il passe grâce à son moteur et Technologie PowerCyclone 7 qui maintient des performances élevées plus longtemps. Jusqu’à 40 minutes de nettoyage des fesses. Acheter sur AliExpress: Philips SpeedproEnceinte Energy Sistem Urban Box 2: emportez votre musique où vous voulez avec l’une des enceintes bluetooth les plus complètes du marché et au meilleur prix. Vous pouvez synchroniser deux de ces enceintes avec la technologie True Wireless Stereo, écouter le Radio FM avec son antenne intégrée, et jouez tout ce que vous voulez sans autre appareil grâce à son Connexion USB et emplacement pour carte micro SD. Et tout ça pour environ 12 heures de musique sans interruption. Sa puissance atteint 10W. Acheter sur AliExpress: Energy Sistem Urban Box 2Webcam KROM KAM 1080p: si vous faites du télétravail, une webcam vous sera utile pour les réunions que vous avez habituellement ou pour passer un appel vidéo en plein écran avec votre famille et vos amis. Cette webcam avec Résolution 1080p il est très facile à installer et à utiliser. Il dispose d’un microphone intégré, d’un couvercle pour protéger votre vie privée lorsque vous ne l’utilisez pas et est compatible avec Windows, Android, macOS et Linux. Acheter sur AliExpress: KROM KAM 1080pTéléviseur intelligent Samsung Série 8: une télévision est toujours un bon cadeau pour n’importe qui. Même si c’est plus que des livres, une bonne télévision dans le salon est toujours nécessaire. Et si vous possédez l’une de ces séries 8 de Samsung, même vos voisins voudront aller chez vous pour regarder la télévision. C’est une télévision intelligente de 50 pouces avec résolution 4K et la technologie Crystal UHD. A une amélioration de l’image HDR, double LED, un design sans bordure, un contraste plus élevé et des connexions pour donner et donner: 3 HDMI, 2 USB, Ethernet, audio optique et composants. Vos enceintes 20 W RMS ils lui donnent la touche finale. Acheter sur AliExpress: Téléviseur intelligent Samsung Série 8Aspirateur robot connecté Conga 1099: enlevez l’aspirateur et laissez tout à ce nouvel aspirateur robot de la firme espagnole Cecotec. Contrôlez le nettoyage et suivez-le depuis votre mobile et où que vous soyez. Avec ce robot, vous aurez un Aspirateur 4 en 1Passer l’aspirateur, balayer, frotter et essuyer. Ses deux brosses centrales retiendront toute la saleté et sa vadrouille Twin Floor va nickeler votre sol. Avec une Puissance d’aspiration de 1400 PA vous en aurez plus qu’assez. Acheter sur AliExpress: Conga 1099 connectéRobot culinaire Mambo 8590: cuisiner n’est pas si compliqué tant que vous avez cet allié sous la forme d’un robot de cuisine. Ce Mambo 8590 vous aidera à tout moment avec votre 30 fonctions, son écran numérique et une application intuitive sur votre mobile. A balance intégrée, pichet de 3,3 litres, minuterie, il est capable de transporter jusqu’à 4 préparations en même temps, et le meilleur de tous, sa communauté en ligne est très large pour que vous ne soyez jamais seul dans la cuisine. Acheter sur AliExpress: Mambo 8590