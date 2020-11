Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

En mars, il a été confirmé que Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann (Naughty Dog) travaillerait sur une série d’action en direct de Le dernier d’entre nous. Maintenant, il est enfin confirmé que HBO a donné le feu vert au projet, ce qui indique qu’il se réalisera. L’information a été donnée par The Hollywood Reporter.

Ces séries suivra les événements racontés dans le premier jeu vidéo de 2013, bien que cela élargisse également l’histoire de Joel et Ellie. Malheureusement, nous ne savons toujours pas quand le tournage de cette production commencera et nous ne savons pas qui jouera les personnages.

“Craig et Neil sont des visionnaires qui sont dans une ligue unique”, a-t-il déclaré. Francesca Orsi, vice-présidente de la programmation, HBO. Avec eux en charge, aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, la série est sûre de résonner auprès des fans de The Last of Us et des nouveaux dans la série. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire puissante et immersive. “

Rappelle-toi que The Last of Us Part II est nominé pour plusieurs prix aux Game Awards 2020, dont le GOTY.

