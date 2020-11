En mars de cette année, Sony et HBO ont annoncé la série télévisée The Last of Us, l’une des franchises de jeux vidéo les plus réussies sur PlayStation aujourd’hui. Bien que le contenu soit déjà officiel, la confirmation dudit producteur manquait toujours. Aujourd’hui, ils ont finalement donné le feu vert, donc maintenant nous ne pouvons qu’attendre le début de la production.

Série de pré-production et détails de l’histoire

HBO a confirmé que la série The Last of Us sera écrite par Craig Mazin et Neil Druckmann. Le premier est connu dans le monde entier pour être le showrunner de Tchernobyl, considéré par beaucoup comme la meilleure série de 2019. Druckmann, pour sa part, est l’un des cerveaux derrière la franchise. Il a été le directeur de The Last of Us Part II et est également vice-président de Naughty Dog, le studio interne de Sony. Aujourd’hui, il a été confirmé que HBO a donné son feu vert pour commencer à tourner la série.

. @ HBO donne l’ordre de série aux #TheLastOfUs. @clmazin et @Neil_Druckmann prêts à écrire et à produire des exécutifs. Carolyn Strauss, @evan_wells, @aqizil et @CarterSwan sont également producteurs exécutifs. Les productions @SPTV, @Naughty_Dog, @PlayStation devraient produire: https://t.co/dIOCovjGqK pic.twitter.com/tOsuWFwklR – HBO PR (@HBOPR) 20 novembre 2020

Aussi, pour profiter d’une annonce aussi importante, HBO a confirmé les premiers détails narratifs, qui sont pratiquement les mêmes que nous avons vu dans le premier match. L’histoire se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne, tandis que Joel et Ellie seront les personnages principaux.. Joel est un “survivant endurci de l’apocalypse” qui aidera Ellie à s’échapper d’une zone de quarantaine dangereuse et hostile. «Un travail apparemment petit se transforme en un voyage brutal, car ils dépendent les uns des autres pour survivre», mentionnent-ils. Pour l’instant on ne sait pas qui seront les acteurs qui leur donneront la vie.

La série The Last of Us, selon The Hollywood Reporter, aura un traitement premium de HBO. Autrement dit, il aura un gros budget pour attirer l’attention de millions de téléspectateurs, même ceux qui n’ont jamais apprécié le jeu vidéo. Craig et Neil sont des visionnaires dans leur propre ligue. En les menant, aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série ne manquera pas de résonner auprès des fans des jeux The Last of Us ainsi que des nouveaux venus dans cette saga qui définit le genre », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de Programmation HBO.

Sony est également impliqué dans le projet via PlayStation Productions. Sans aucun doute, les fans du jeu seront rassurés de savoir que la série est bien encadrée par les créateurs du jeu et les éditeurs officiels. Les autres sociétés participantes sont: HBO, Sony Pictures TV, Word Games et Naughty Dog. Bien sûr, nous ne connaissons toujours pas l’année ni la date de sortie de la série TLOU, nous devrons donc attendre de nouvelles nouvelles.