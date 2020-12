Après huit mois de sa sortie aux États-Unis, HBO confirme que Sa plateforme de streaming HBO Max sera également étendue au territoire européen, y compris l’Espagne. Il arrivera au second semestre 2021, il remplacera le service HBO actuel, il supplantera l’application et HBO Max débarquera également en Amérique latine.

La guerre pour le contenu en streaming s’est intensifiée ces derniers temps grâce à la prolifération des plateformes, également en raison de la une concurrence accrue entre ceux qui sont déjà des géants. Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et HBO sont quatre de ces géants, des services qui transportent leur contenu audiovisuel dans un bon nombre de pays. HBO est le moins répandu, également l’un des plus fragmentés. Qu’avez-vous déjà envisagé un VPN pour accéder à cette plateforme? Eh bien, en 2021, ce ne sera pas nécessaire si vous vivez en Espagne.

HBO Max remplacera l’actuel HBO

La plateforme a déployé ses services pour rendre son service Max plus complet. Comme avec Disney + et le regroupement au sein du même catalogue de contenu de Marvel, National Geographic, Fox et Pixar (en plus de services tels que Hulu, bien que seulement aux États-Unis), HBO Max rassemble le propre catalogue de HBO avec tout le contenu de Warner Bros, y compris les productions DC. Il y avait des spéculations sur l’idée que HBO Max finirait par quitter les États-Unis, et il a déjà été confirmé que ce sera le cas.

Comme Andy Forsell, directeur de WarnerMedia l’a confirmé lors du WebSummit 2020, HBO Max est prêt pour un déploiement mondial. Aucune date précise n’a été précisée, mais au second semestre 2021 (l’arrivée est très probable d’ici la fin de l’année). Avec le débarquement en Europe, mais aussi en Amérique latine (les deux territoires partagent les termes, du moins en principe), HBO Max téléchargerait la majeure partie du catalogue américain tout en remplaçant l’application désormais distribuée par la HBO Max de meilleure qualité. Nous ne connaissons pas le contenu spécifique depuis tout dépendra des droits de chaque pays.

En plus de la nouvelle du débarquement de HBO Max en Europe et en Amérique latine, le jeudi 3 décembre, nous avons entendu une autre nouvelle à propos de HBO Max: Dune, Matrix 4 et le reste des premières de Warner arriveront sur la plate-forme de streaming en même temps que les cinémas. La première simultanée est confirmée aux États-UnisOn ne sait pas si, une fois HBO Max implanté dans d’autres pays, ils adopteront également la même stratégie. Il faut supposer que HBO Max implique une augmentation de prix par rapport à HBO, mais cela n’est pas non plus confirmé.

Via | Engadget

Partager HBO Max arrivera en Espagne au second semestre 2021