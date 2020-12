HBO Max, le dernier service de streaming vidéo lancé par WarnerMedia et AT&T, offrira gratuitement tous les films produits par Warner Bross d’ici 2021 le jour même de sa sortie en salles.

Le déménagement est sans précédent et il fait progresser un changement de stratégie qui révolutionnera les systèmes de distribution. Cela s’est déjà produit avec les industries de la musique et de la vidéo, alors que l’industrie des logiciels et des jeux est en pleine transition. Notez ce qui suit: cinéma.

Warner Bros appelle l’approche un «modèle hybride» et dit que c’est une réponse «à l’impact de la pandémie mondiale en cours, en particulier aux États-Unis». De cette manière, tous les premiers films de la société de production seront disponibles sur le service de streaming dès le premier instant.

Les films sera offert gratuitementAutrement dit, sans frais supplémentaires aux 15 $ par mois que coûte le service. Les films seront présentés en première au même moment et seront disponibles sur HBO Max pendant un mois. De là, ils suivront l’itinéraire habituel, la maintenance dans les chambres, la location et l’achat en ligne, les formats physiques DVD et Blu-ray et, enfin, il reviendra aux services de streaming sans frais.

Tous les films seront disponibles en résolutions 4K Ultra HD et HDR sur HBO Max et il est prévu de lancer la nouvelle stratégie avec Wonder Woman 1984. Si la pandémie le permet, Warner Bros espère sortir des blockbusters potentiels tels que The Matrix 4 ou le remake de Dune du réalisateur Denis Villeneuve en 2021, parmi une longue liste qui comprend d’autres comme Godzilla vs. Kong, In the Heights, The Suicide Squad, une critique rétro de Mortal Kombat et un nouvel épisode du film où nous avons vu le grand Jordan: Space Jam: A New Legacy.

«Nous vivons une époque sans précédent qui exige des solutions créatives. Personne ne veut plus que nous que les films reviennent sur grand écran. Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire de l’affichage théâtral, mais nous devons équilibrer cela avec le fait que la plupart des cinémas fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021 », a expliqué Ann Sarnoff, présidente-directrice générale de Warner. Studios de médias.

L’exécutif explique cette révolution comme un plan d’un an seulement, mais je pense que c’est une stratégie qui va durer. Bien que j’aie un bon système de cinéma maison, je suis un amoureux du grand écran et ça fait mal à chaque fois qu’un cinéma ferme. Mais … il n’y a pas de retour en arrière et en un rien de temps la première simultanée dans les grands théâtres et dans le salon sera quelque chose de naturel.