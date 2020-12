HBO Max sera plein de nouveaux films

Après avoir dit de sortir Wonder Woman 1984 dans les salles et HBO Max en même temps, Warner Bros.a annoncé qu’il sortira tous ses films simultanément en salles et du nouveau sur sa plateforme de streaming. De cette façon, Dune, la nouvelle Suicide Squad de James Gunn, Warren File 3, Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Space Jam: A New Legacy, The Little Things, Judas and The Black Messiah, Ceux qui me souhaitent la mort, Tom & Jerry, Mortat Kombat, Cry Macho, Reminiscence, Malignant, In the Heights, The Many Saint of Newark, and King Richard sera disponible sur HBO Max le même jour que sa sortie en salle respective.

De la société, il a été expliqué que «Warner Media a l’intention de sacrifier une partie considérable des bénéfices de sa division cinématographique, et de ses partenaires de production et cinéastes, pour subventionner sa start-up HBO Max«. La mesure a été prise après que les chambres ont été gravement touchées par la pandémie de coronavirus et il y a eu une opportunité de renforcer une nouvelle plateforme de streaming qui s’étendra en Europe à la mi-2021.

En ce moment, les films diffusés en première sur HBO Max sera disponible pendant un mois seulement et cela n’affectera que les bandes dont la première est prévue pour l’année 2021.