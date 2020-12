Dans la sanglante “Guerre du streaming”, Netflix est toujours en tête. Cependant, les autres plateformes n’ont pas abandonné leur tentative de battre ladite société, ou du moins d’affronter sa domination. Apparemment, c’est ainsi que HBO le fait, car Grâce à son service de streaming HBO Max, il entend «imiter» Netflix et, accessoirement, élargir largement l’univers DC..

Récemment, le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a indiqué que prévoyez de créer du contenu DC en dehors des États-Unis. Il l’a dit comme ceci:

L’un des grands thèmes du rapprochement de HBO Max était de faire tomber les barrières entre HBO, Warner Bros, TBS et TNT. Je dirais qu’une autre barrière était la barrière internationale.

Le directeur de contenu de HBO fait référence au fait que, sous la marque HBO Max, une grande quantité de contenu de la plateforme et d’autres studios était concentrée. Dans ce sens, la société chercherait à réaliser des séries, des films, des documentaires et d’autres contenus avec des maisons de production dans d’autres pays en dehors des États-Unis. Imitant ainsi la stratégie que Netflix mène depuis des années.

Contenu “à la Netflix”

Souviens-toi que Netflix a obtenu un grand succès avec cette stratégie à l’international. Avec lui, il a sorti des productions à succès comme la série allemande Dark, la série espagnole La chicas del cable, Elite ou encore La Casa de Papel, qui en plus de la distribuer dans le monde entier, ont également fait de nouvelles saisons.

D’autre part, Netflix a également réalisé des productions régionales de plusieurs de ses titres les plus réussis sur le marché américain, tels que Nailed It, The Circle, Crazy Delicious et bien d’autres. La stratégie de HBO cherchera à rendre ce type de contenu entre les mains de producteurs régionaux. Voici comment Bloys l’a expliqué:

L’une des choses que nous allons faire avec HBO Max est que toutes nos productions internationales finiront par vivre sur la plateforme et nous ferons un meilleur travail de coordination entre tous les programmeurs en Europe, en Amérique latine et en Asie, donc s’il y a quelque chose que nous sommes En le développant pour avoir un réel attrait transfrontalier, nous pouvons le mettre en valeur.

L’expansion de DC Universe sur HBO

Univers DC

Pendant longtemps, les séries de DC ont eu beaucoup de succès sur le petit écran. A un point qui était un motif de comparaison avec son grand rival, Marvel, qu’il a conquis dans les théâtres et qui, de plus, a réussi à construire tout un Univers avec ses productions. Maintenant, HBO va lancer pour étendre encore son contenu DC avec des séries produites en dehors des États-Unis.

HBO Max a déjà des titres de l’univers DC tels que Doom Patrol, Harley Quinn et Titans. D’autre part, il travaille également sur d’autres séries comme le spin-off de The Suicide Squad, c’est-à-dire Pacemaker. Ainsi que dans Gotham Central, une série dérivée de The Batman et Green Lantern Corps.

Donc, avec cette stratégie HBO, nous verrons bientôt le lancement de divers personnages de DC axés sur un public international. Et cela, d’une part, nous permettra de connaître le travail d’autres sociétés de production et, bien sûr, d’avoir une gamme de contenus encore plus large; non seulement de DC, mais des genres les plus divers.

Il est à noter qu’il a également été annoncé que Warner Bros.sera en première sur HBO Max tous ses films 2021. Ceci, avec la sortie en salles, qui, comme nous le savons, a encore une vision compliquée de la situation sanitaire dans le monde. Les films Warner Bros.à venir sur la plateforme HBO sont The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, The Many Saints of Newark, In the Heights, Space Jam: A New Legacy, Mortal Kombat et Godzilla vs. Kong.

Il nous reste à être au courant de tout ce qui arrivera sur la plateforme HBO et si cette stratégie servira efficacement à l’expansion de l’univers DC. En plus de profiter de titres internationaux de haute qualité comme nous le faisons déjà avec Netflix.

L’article HBO copiera la stratégie de Netflix pour étendre l’univers DC sur HBO Max a été publié dans Hypertext.