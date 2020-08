(Image du casque)

La start-up de Seattle Headset vient de lever 3,2 millions de dollars supplémentaires alors que la société, âgée de 5 ans, étend sa plate-forme de veille stratégique utilisée par les clients de l’industrie légale croissante du cannabis.

Le casque est similaire aux services de données de marché d’entreprises telles que Nielsen et IRI. La société exploite des plates-formes de données pour les détaillants et les fournisseurs de cannabis, ainsi qu’un outil pour analyser les données du marché du cannabis.

Headset PDG Cy Scott. (Photo du casque)

«Nos données de renseignements sur le marché en temps réel aident les exploitants de cannabis, les entreprises de CPG, les services financiers et plus encore à naviguer dans le paysage concurrentiel, à trouver des opportunités et à comprendre le consommateur de cannabis grâce à nos données agrégées dérivées des points de vente qui comprennent les ventes, l’inventaire, les prix et les données démographiques. et l’analyse du panier », a déclaré le PDG Cy Scott.

L’argent frais sera utilisé pour aider Headset à se développer dans d’autres États et provinces où le cannabis est légal, y compris les marchés où la société s’attend à ce que de nouvelles lois soient promulguées lors des prochaines élections.

Headset surfe sur une vague d’augmentation des dépenses des consommateurs pour la marijuana au milieu de la pandémie. Des États comme le Colorado et l’Illinois enregistrent des ventes mensuelles record, car de plus en plus de gens restent à la maison et les magasins de pot restent ouverts car ils sont considérés comme «essentiels».

Les propres recherches de Headset montrent que les ventes moyennes de produits du cannabis sur les marchés destinés aux adultes ont augmenté de 25% cette année.

Scott a décrit le dernier financement de Headset comme un «petit tour d’initiés» alors qu’il se prépare à augmenter son tour de série B en 2021. Le financement total à ce jour pour l’entreprise de 45 personnes est d’un peu moins de 18 millions de dollars. Les investisseurs comprennent Poseidon Asset Management, AFI Capital Partners, Hypur Ventures, Salveo Capital et d’autres.

Scott a lancé Headset en 2015 avec Brian Wansolich et Scott Vickers; les trois précédemment co-fondés Leafly, une variété de marijuana et une plate-forme de ressources de dispensaire qui a été acquise par la société d’investissement de marijuana Privateer Holdings basée à Seattle en 2011.

D’autres startups de cannabis du nord-ouest du Pacifique lèvent également des liquidités. Dutchie de Bend, Ore. vient de lever 35 millions de dollars auprès de l’ancien président de Starbucks Howard Schultz et de la star du hip-hop Snoop Dogg. Dutchie, qui aide les dispensaires de cannabis à faciliter les commandes en ligne, a connu une augmentation de 700% du volume des ventes pendant la pandémie.

Dans une interview avec TechCrunch en juin dernier, l’investisseur Karan Wadhera a décrit l’industrie du cannabis comme «non cyclique» et a fait part de son optimisme pour les investissements dans le cannabis après une année 2019 difficile.

Le marché mondial du cannabis devrait atteindre 42,7 milliards de dollars d’ici 2024, selon un rapport de janvier d’Arcview Market Research.